Un tren aturat a Madrid provoca retards en l'alta velocitat fins a Barcelona

Un tren aturat al tram entre Gavilanes i Vallecas, a Madrid, des d'aquest dimarts al migdia provoca retards de mitjana en la circulació de l'alta velocitat fins a Barcelona al voltant d'uns 30 minuts.

Segons han informat fonts de Renfe, una «incidència a la catenària» seria l'origen del problema i la circulació dels combois va per via única, cosa que genera les demores. Els tècnics d'Adif estan avaluant la situació per si es pot reparar o si cal remolcar el tren per treure'l del recorregut. D'aquesta manera, es pot facilitar el pas d'altres unitats.

Es tracta d'un comboi que havia sortit aquest dimarts a les 8.40 hores de Sevilla amb destí a Barcelona, on està programat que arribi a les 14.21 hores.

Des de l'operadora detallen que les esperes «sobretot» es donen entre Madrid i Saragossa, que són d'uns 10 minuts. D'altra banda, les mateixes fonts asseguren que els trens programats des de l'estació de Sants surten «amb normalitat», ja que l'afectació o bé pot quedar reparada o quan s'apropin a la zona «redueixin la velocitat».

