Els passatgers de Plana entre l’Aeroport de Reus i la costa augmenten un 54%

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

BusPlana ha experimentat un creixement notori en la línia que enllaça la Pineda i Salou amb l’Aeroport de Reus respecte a l’any passat. Concretament, hi ha hagut un increment del 54,5% dels passatgers en aquest viatge en el període que va entre els mesos de març a juny. Aquest creixement ha estat possible gràcies a l’augment d’expedicions en gairebé un 10% que des de l’empresa han aplicat en aquesta línia en específic. D’una manera no tan accentuada, també cal destacar l’augment d’afluència en la línia que uneix Cambrils amb Salou, Port Aventura i l’Aeroport, amb una pujada significativa del 19,4% en aquest mateix període.

Majoritàriament, els usuaris d’aquesta línia són turistes anglesos i irlandesos que visiten la Costa Daurada per passar les vacances en família o amics. En un percentatge més petit, també utilitzen aquesta línia els veïns de la zona per a anar fins a l’Aeroport de Reus i iniciar les seves vacances en diverses destinacions internacionals.

Segons afirmen des de BusPlana, aquest increment no tan sols respon a l’augment d’expedicions, sinó també a un major coneixement per part de la població de les línies regulars que ofereix l’empresa amb preus ajustats i una ampliació de l’equip d’atenció al client. Concretament, aquest equip ha doblat els seus efectius i atenen 9.500 trucades i 3.000 missatges mensualment. A més, els horaris de les línies estan pensats per adaptar-se als horaris dels vols de les diferents aerolínies que operen a l’Aeroport de Reus en l’actualitat, per a oferir òptimes connexions.

Et pot interessar: