Augmenta la incidència i els ingressos relacionats amb el covid-19

La incidència i els ingressos relacionats amb el covid augmenten a Catalunya. En la setmana entre el 10 i el 16 de juny es van diagnosticar a l’atenció primària 45 casos, un nivell equivalent al que es va registrar el passat mes de gener, amb 91 casos per 100.000 habitants.

Pel que fa als ingressos a l’hospital, hi ha 294 persones en llits convencionals, 79 més que la setmana anterior, i 9 a l’UCI. Segons el portal de dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), aquest increment de la incidència durant l’estiu es va registrar també l’any 2023, arribant a un pic màxim de 496 casos per 100.000 habitants en la primera setmana de setembre.

El covid representa el 22,5% de les mostres que es van agafar en aquesta setmana del 10 al 16 de juny. La variant JN.1 és la predominant, amb el 93,6% dels casos, amb un predomini del subgrup derivat FLIRT. Aquest subgrup de la variant JN.1 es va detectar per primera vegada a Catalunya la primera setmana de març i ha anat augmentant progressivament en proporció.

En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests també mostren el covid com el més circulant (14,9%).

