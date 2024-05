Salut ofereix la vacuna contra el xarampió als nascuts entre el 1966 i el 1980

El Departament de Salut està oferint als ciutadans d’entre 44 i 58 anys que es vacunin del xarampió, arran de l’increment de casos a Europa i al fet que aquesta franja d’edat pot no estar vacunada.

La vacunació sistemàtica contra el xarampió es va començar a implantar el 1981 i els nascuts el 1965 o abans molt probablement ja estan immunitzats per haver passat la malaltia. Per això, a les persones que van al CAP per algun motiu mèdic i tenen aquesta edat se’ls ofereix la possibilitat de posar-se una dosi, i al cap d’almenys quatre setmanes la segona, cosa que els immunitza per a tota la vida, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat Salut a l’ACN. En el que portem d'any s'han detectat 16 casos a tot Catalunya.

Aquells anys, la incidència del xarampió era baixa i la vacuna no estava inclosa als calendaris. A la dècada dels 70, es va utilitzar una vacuna monovalent però només durant un període breu de temps, per la qual cosa, malgrat que hi ha gent vacunada, no hi ha una protecció òptima en aquest grup d’edat.

La vacunació sistemàtica es va començar a generalitzar el 1981 amb la triple vírica que protegeix també de la rubèola i les galteres. Per això les persones nascudes entre el 1966 i el 1980 (les que tenen entre 44 i 58 anys) es converteixen ara, amb el xarampió a l'alça als països veïns, en un dels col·lectius més exposats al virus. Salut vol que les persones d'aquesta edat que no van ser vacunades al seu moment i que no van passar la infecció rebin aquest any dues dosis de la vacuna separades en un interval mínim de quatre setmanes.

El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergència de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, explica al diari que s’ha creat un dispositiu d’alerta als CAP. Quan hi arriben persones d’aquesta edat per qualsevol motiu mèdic, es comprova si han passat el xarampió o estan vacunades i, si és que no, se’ls ofereix la vacuna. De moment no es preveu trucar als ciutadans perquè es vacunin com passava amb la covid o la grip.

Un altre objectiu és vacunar els infants de 3 a 10 anys que no ho estiguin. La vacunació té un 99% d’efectivitat, diu Mendioroz. Per això, en aquest cas sí que s’ha avisat als pares dels nadons de 12 mesos perquè els posin la primera dosi.

En el cas de la resta de població, el percentatge d’immunització és molt alt, superior al d’altres països europeus, i per això de moment només s’han detectat 16 casos des de principis d’any, en persones dels 6 mesos als 57 anys, nou de les quals a l'àrea metropolitana. Només tres d'aquests casos es consideren importats, ja que tenien un antecedent de viatge a un país on actualment hi ha una elevada incidència de xarampió. Els altres es consideren casos autòctons i estan epidemiològicament relacionats entre si. En vuit casos es va requerir hospitalització i dos van presentar complicacions, però tots ja estan donats d'alta, segons un informe del departament de dimecres passat. A tot Espanya durant aquest any s'han notificat un total de 104 casos.

Tot i això, que els contagis estiguin augmentant al continent europeu provoca que també ho facin a Catalunya, malgrat que no hi ha cap senyal d’alarma. El xarampió es considera eradicat a Espanya des del 2016 per una taxa vacunal del 95%. Tot i així, Salut Pública ha començat a organitzar cursos per a sanitaris en què els adverteix d'aquest «canvi» dels darrers anys. «Els informem que ara poden veure més xarampió que altres anys, perquè estiguin atents i no descartin aquesta malaltia», explica Mendioroz. A més, Salut també els demana que vigilin certes «comunitats» o «zones» que són susceptibles de no estar vacunades.

