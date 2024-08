Begoña Gómez es querella contra el jutge Juan Carlos Peinado per prevaricació i revelació de secrets

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La defensa de Begoña Gómez ha presentat una querella contra el jutge Juan Carlos Peinado pels delictes de prevaricació i revelació d'actuacions secretes en la instrucció del cas que investiga un suposat delicte de corrupció i tràfic d'influències al voltant de la dona de Pedro Sánchez.

S'ha produït una filtració constant dels documents i actuacions del procés judicial que, si no secretes són reservades (...) en greu perjudici del dret de defensa i indefensió de la nostra representada», apunta la querella, consultada per l'ACN.

Segons els advocats de Gómez, la seva querella mostra tots els indicis que apunten que es podria haver comès, pel magistrat del Jutjat número 41 de Madrid, un delicte de revelació d'actuacions processals declarades secretes. Aquestes actuacions es van revelar a Vox, al Moviment de Regeneració Política d'Espanya i a Manos Limpias i després van acabar publicades per la premsa, agreguen.

Des de la defensa de la dona de Sánchez agreguen que al llarg del procés, el jutge Peinado ha adoptat decisions judicials «arbitràries i manifestament injustes» mitjançant l'emissió de resolucions judicials o l'adopció de decisions comunicades de manera verbal.

«El magistrat ha efectuat una aplicació del dret incomprensible, ha forçat les normes aplicables, ha adoptat decisions no justificades, sense cap motivació i contradictòries i, tot això, sense peu de recurs davant d'aquestes en considerables ocasions», lamenten.

Dimarts passat, just després de la citació a Pedro Sánchez davant Peinado al Palau de la Moncloa, l'Advocacia General de l'Estat va presentar també una querella per prevaricació contra el magistrat en defensa de la «dignitat de la institució» de la presidència del govern espanyol. En aquella ocasió, el president va acollir-se al dret a no declarar sobre una persona amb qui manté relació directa, en aquest cas la seva esposa.

