Pedro Sánchez s’acull al seu dret a no declarar davant el jutge per la causa contra Begoña Gómez

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut declarar davant el jutge Juan Carlos Peinado per la causa que afecta a la seva esposa, Begoña Gómez. Així ho han confirmat fonts de Vox, que actua com a acusació popular en el procediment judicial, després de sortir de La Moncloa, on havia acudit el jutge aquest dimarts al matí.

Sánchez s’ha acollit a l’article 416 de la llei d’enjudiciament criminal que li permet no declarar en haver estat citat a declarar com a testimoni però en condició de marit de Gómez. D’aquesta manera, la comitiva que s’ha traslladat fins a la Moncloa aquest dimarts no hauria aconseguit tenir cap declaració de Sánchez.

