Begoña Gómez s'acull novament al seu dret de no declarar davant del jutge

Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, s'ha acollit novament aquest divendres al seu dret a no declarar davant del jutge. Gómez, que ha fet aquest pas per recomanació de la seva defensa, ha arribat poc abans de les deu del matí als jutjats de la plaça Castilla de Madrid per declarar per un presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències.

La citació s'ha repetit després que fa dues setmanes es negués a fer-ho en considerar que desconeixia part de la causa. Com va succeir aleshores, ha entrat al tribunal pel pàrquing enmig d'un notable desplegament policial. Fins als voltants del tribunal s'hi han desplaçat una trentena de manifestants de l'entitat ultra Hazte Oir. Avui també han de declarar càrrecs de la Universitat Complutense de Madrid.

«No ha declarat no perquè tingui res a amagar o no vulgui donar explicacions, sinó perquè la defensa li ha recomanat que no ho fes. Estem en un estat de dret i la declaració de l'investigat s'ha de fer amb garanties», ha explicat l'advocat de Gómez, Antonio Camacho, en sortir de la vista. Les acusacions, per contra, han lamentat el «circ» i el cost econòmic que ha suposat tot el dispositiu de seguretat per, finalment, no declarar. «No vol col·laborar amb la justícia», ha dit.

Gómez ha hagut de comparèixer davant del tribunal després que a l'abril se li obrissin diligències per les seves suposades relacions amb diverses empreses privades, com Globalia o Air Europa, que van rebre fons i contractes públics del govern espanyol durant la pandèmia. La investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias, al que s'hi va unir posteriorment l'entitat ultra Hazte Oír i Vox.

Tal com estava previst, la dona del president ha arribat al voltant de les nou del matí als jutjats de la plaça Castilla en cotxe des de la Moncloa. A dins l'esperaven un petit grup de periodistes de tribunals i l'agitador Vito Quiles, que ha sigut expulsat del jutjat. L'empresari Carlos Barrabés, testimoni clau en el cas, va declarar dilluns davant el tribunal i va explicar que a les reunions amb l'esposa de la presidenta a La Moncloa també hi havia Pedro Sánchez.

