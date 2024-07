El jutge rebutja que Sánchez declari per escrit al cas que afecta la seva dona

El jutge Carlos Valle, responsable substitut al tribunal madrileny encarregat del cas de presumpta corrupció que afecta Begoña Gómez, ha rebutjat aquest divendres que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, declari per escrit en la causa.

Tal com indica en una providència consultada per l'ACN, es recollirà el testimoni del cap de l'executiu com s'havia previst inicialment, és a dir, de manera presencial i des del palau de La Moncloa. Valle descarta així la reclamació del líder del PSOE, que va recórrer dimarts passat la decisió del jutge de prendre-li declaració cara a cara dimarts vinent sobre les acusacions de tràfic d'influències que afecten la seva dona.

