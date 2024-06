Felip VI sanciona la Llei d'Amnistia, que es publicarà al BOE de manera «imminent»

Felip VI ja ha sancionat i enviat al Govern presidit per Pedro Sánchez (PSC) la llei d’amnistia perquè així pugui publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), segons ha avançat El Confidencial. De fet, la Zarzuela continuava esperant aquest divendres que la Moncloa fes aquest pas després que el Congrés dels Diputats aprovés la llei el passat dia 30, però no ha estat fins passades les eleccions europees d’aquest diumenge quan s’ha portat a terme el tràmit.

El primer en signar el document és el president del Govern -en aquest cas, Pedro Sánchez- i després ho fa el cap de l’Estat -Felipe VI-. De fet, aquest procediment no s’ha dut a terme de manera exclusiva per tractar la Llei d’Amnistia, si no que es tracta d’un tràmit que succeeix amb totes les lleis. Per aquesta raó, és el Rei el que té la darrera paraula i decideix si «sanciona», o sigui, aprova o no la llei.

