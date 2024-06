Alerta per la presència de fragments de vidre en tonyina en conserva de Carrefour

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha advertit de la presència de fragments de vidre en conserva de bonítol del nord en oli d’oliva de Carrefour Extra, d’un lot que ja ha estat retirat per la companyia després de detectar-ho dins del seu sistema d’autocontrol.

L’empresa ha detallat EFE que en l’esmentat sistema es va detectar la possible ruptura d’un envàs durant l’envasament del lot L-1827 i, com a mesura de precaució, ha procedit a la seva retirada. La resta de lots i productes no estan afectades, segons Carrefour, que ha subratllat que si algun consumidor disposa d’aquest lot no el consumeixi i acudeixi al seu punt de venda per entregar-lo i se li aboni.

Aesan, que ha estat informada per la Comunitat de Madrid, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri), recomana a les persones que tinguin al seu domicili el producte inclòs en aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-lo.

L’agència ha remarcat que aquesta alerta és resultant de l’autocontrol de la pròpia empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs.

Les dades exactes del producte són: Bonítol del Nord en oli d’oliva Carrefour Extra; en envàs de vidre lot L-1827 i codi de barres: 3560071085858; pes 280 grams i temperatura ambient; amb distribució a tot el territori nacional.

