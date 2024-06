Detingut un empleat de la neteja per violar una cabra a l’Hospital Veterinari de la Complutense de Madrid

La Policia Nacional ha detingut un home de 43 anys i amb discapacitat intel·lectual per, suposadament, violar una cabra femella a l’Hospital Veterinari de la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

Els fets van tenir lloc el matí del passat 25 de maig a les instal·lacions del centre veterinari, on l’home, empleat de neteja i amb una discapacitat intel·lectual, va ser sorprès per una estudiant mentre agredia sexualment l’animal, segons ha avançat El Mundo i han confirmat a EFE fonts policials.

Segons va explicar l’estudiant, qui va alertar els responsables de la facultat, va veure com l’arrestat empenyia la cabra per la part posterior i contra una paret. Va ser la directora de l’Hospital Veterinari de la Complutense la que va denunciar els fets davant de la Policia Nacional, els agents de la qual van obrir una investigació i van examinar l’animal poques hores després de la suposada agressió.

Una citologia vaginal va revelar que a l’interior de la cabra hi havia estructures compatibles amb espermatozoides que, en una prova de l’ADN posterior, van resultar ser de l’empleat. Per tot això va ser arrestat com a supòsit autor d’un delicte de maltractament animal.

