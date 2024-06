Multen un vehicle per circular per la ZBE quan era retirat per una grua municipal a Barcelona

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha criticat aquest dijous l’Ajuntament de la ciutat per haver multat un vehicle per circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) quan justament era retirat per una grua municipal a petició de la seva propietària.

La sanció li va arribar a la propietària juntament amb una fotografia on es veu clarament que el vehicle està remolcat, en sentit contrari a la marxa, per una grua. Quan la propietària va reclamar, el consistori li va donar la raó, però la Sindicatura demana a l’administració municipal que supervisi manualment les fotografies automatitzades abans d’imposar sancions.

Una ciutadana va explicar a la Sindicatura que havia estat sancionada per circular per la ZBE amb un vehicle no autoritzat. La persona afectada va demostrar que, dos dies abans de la sanció, havia cedit el vehicle a l’Ajuntament, per tal de procedir al seu desballestament i donar-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit i a l’impost municipal de circulació.

La curiositat del cas és que la persona va ser sancionada per una infracció amb un vehicle que ja no era de la seva propietat i que era traslladat per la grua municipal, com pot observar-se a la fotografia. L’Ajuntament de Barcelona va assabentar-se de l’errada i va anul·lar d’ofici l’expedient sancionador el mateix dia que la veïna va rebre la notificació de la sanció, ja en via executiva.

