Detingudes dues persones per la seva implicació en l’assassinat de Borja Villacís

Dues persones han estat detingudes aquest dimecres per la seva suposada implicació en l’assassinat a trets a Madrid de Borja Villacís, que s’afegeixen a la dona de 52 anys arrestada dimarts.

Fonts policials han informat EFE de la detenció d’aquestes dues persones, que estaven sent buscades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en el marc de la investigació per l’assassinat del germà de l’exvicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís.

L’assassinat es va produir sobre les 12:30 hores de dimarts en el quilòmetre 6 de la carretera de Fuencarral-El Pardo, a l'M-612, i s’investiga, en principi, com una venjança. La víctima va rebre diversos trets al pit i el cap, probablement efectuats amb un rifle de caça.

Borja Villacís, conegut per ser membre d'UltraSur -els seguidors radicals del Reial Madrid- havia estat condemnat a sis mesos de presó per agredir el 2004 a dos homes que van defensar una noia a la que li van proferir insults racistes al Metro.

A més, Borja Villacís estava imputat en una causa contra el narcotràfic que investiga l’Audiència Nacional. En concret, es tracta d’una causa fruit de l’operació de la Guàrdia Civil denominada Águila-Frazen contra diverses organitzacions dedicades al narcotràfic, entre elles la d’Antonio Menéndez, àlies el Niño Skin, un neonazi que va ser líder dels Ultrasur-.

Te puede interesar