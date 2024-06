Pisarello demana «mantenir la posició» del Hard Rock com a línia vermella en les negociacions per la investidura

El líder dels Comuns – Sumar, Gerardo Pisarello, creu que el PSC «ha obtingut els vots» per formar govern i exigeix a Illa «explicar què farà». En una entrevista a Ràdio 4 i TVE, Pisarello també ha fet una crida a ERC i la CUP a «entendre's» per «evitar una regressió conservadora amb una sociovergència».

Preguntat sobre si el Hard Rock ha de continuar sent una línia vermella en les negociacions per la investidura, el dels comuns ha dit que han de «mantenir la posició». Considera que el macrocasino és «un model antic, que precaritza i que no porta feina de qualitat». «A veure què posa Illa sobre la taula», ha comentat. Mentre ha fet autocrítica assegurant que han de fer «més pedagogia» sobre el Hard Rock al territori.

Pisarello ha demanat «evitar» una repetició electoral. «Hi pot haver diverses fórmules perquè hi hagi govern, que sigui pressionat des de fora o des de dins», ha explicat. En aquest sentit, ha insistit que els comuns «no han de rebaixar» els seus plantejaments i ha instat a les forces progressistes a fer «polítiques valentes» que «combatin l'especulació». Per això, la seva aposta és per un govern «el més progressista possible».

Del PSC ha lamentat que estigui en una «fase molt social liberal» i «massa conservadora». En aquest sentit, ha apuntat que li «sobta» que Illa «parli més de Jordi Pujol com a exemple que de Pasqual Maragall».

També apunta que «no és possible» una eventual investidura de Puigdemont. «No hi ha números perquè això pugui passar», ha afegit. Ha recordat que els comuns «no comparteixen el projecte socioeconòmic» ni el «model de país» amb Junts. «Cal un govern d'esquerres», ha repetit.

