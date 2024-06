Mor assassinat a trets el germà de Begoña Villacís a la carretera del Pardo de Madrid

L’home assassinat aquest dimarts a trets en un restaurant del districte madrileny de Fuencarral-El Pardo és Borja Villacís, germà de l’exvicealcaldessa de la capital i exdirigent de Ciutadans, Begoña Villacís, han confirmat a EFE fonts policials.

L’assassinat ha tingut lloc sobre les 12:30 hores en el quilòmetre 6 de la carretera de Fuencarral-El Pardo, l'M-612, i s’investiga, en principi, com una venjança, han precisat a EFE fonts pròximes a la investigació. Les mateixes fonts han indicat que la víctima ha rebut diversos trets al pit i el cap, probablement efectuats amb un rifle de caça.

Segons han indicat els testimonis, eren tres les persones que viatjaven al cotxe des del qual s’han efectuat els trets. Inicialment s’ha informat de la mort d’un home de 43 anys i nacionalitat espanyola, tirotejada des d’un cotxe que ha fugit al districte de Fuencarral-El Pardo.

Poc després, fonts policials han afegit que es tracta de Borja Villacís, conegut per ser membre d'UltraSur -els seguidors radicals del Real Madrid- i per haver estat condemnat a sis mesos de presó per agredir el 2004 dos homes que van defensar una noia a la que van proferir insults racistes al Metro.

A més, Borja Villacís estava imputat en una causa contra el narcotràfic que investiga l’Audiència Nacional. En concret, es tracta d’una causa fruit de l’operació de la Guàrdia Civil denominada Águila-Frazen contra diverses organitzacions dedicades al narcotràfic, entre elles la d’Antonio Menéndez, àlies el Niño Skin, un neonazi que va ser líder dels Ultrasur.

El Grup V d’Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid ha assumit la investigació dels fets. Mentrestant, un home s’ha presentat en un centre hospitalari poc després del succés amb una ferida de bala i s’investiga si té relació amb el tiroteig.

Et pot interessar: