Abascal replica al PSOE: «Aquest 9-J es vota la seguretat de les dones o Pedro Sánchez»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha plantejat les eleccions del 9 de juny com una dicotomia entre votar la seguretat de les dones o Pedro Sánchez. Així ho ha dit després que els socialistes hagin alertat que votar Vox va en contra del feminisme i que la candidata del PSOE, Teresa Ribera, hagi dit que Vox només vol les dones per a «lligar-les a la pota del llit».

«S'ha de tenir la cara de ciment armat per dir això, quan amb Sánchez s'han multiplicat per 3 les agressions sexuals a Espanya i quan Sánchez importa un tipus d'immigració procedent d'Àfrica que no té ganes de respectar les dones», ha dit des de Múrcia.

Abascal també ha avisat que, si es dona un pas més en la «destrucció de la unitat», el seu partit se situarà «físicament» davant.

Abascal ha defensat el to del seu partit contra el PSOE malgrat els acusin de «violència política» i que el PP aposti per un discurs més suau. «Després de la traïció, la corrupció i l'engany sistemàtic, poc els hi diem i poc fem», ha defensat el líder del partit d'extrema dreta.

De fet, s'ha reafirmat en el seu to assegurant que Vox «no donarà ni un pas enrere davant cap insult del PSOE» i ha avisat que, si és necessari, «redoblaran l'aposta».

«No ens fa por l'esquerra embogida ni el PP que diu que es trenca la convivència, que no ens ataquin. I si ells no volen, que es posin al costat», ha dit dirigint-se als populars. «Estem aquí per dir més murs i menys moros que no respecten les dones», ha afegit.

També ha carregat contra la llei d'amnistia, que el Congrés va aprovar de manera definitiva dijous passat. «Nosaltres no ens deixarem robar la nostra pàtria i no permetrem que avancin en la destrucció de la unitat ni l'intent de treure'ns les llibertats. Respondrem amb contundència. Que no donin un pas endavant perquè no estarem quiets i que no s'atreveixin a continuar avançant perquè ens trobaran físicament davant, si és necessari», ha avisat.

Segons Abascal, amb la llei d'amnistia, s'ha perpetuat des del Palau de la Moncloa el cop d'estat «separatista» iniciat el 2017. I ha subratllat que la llei suposa dir que la igualtat entre espanyols és «una porqueria que pot ser trepitjada».

També ha retret al PP que ara dediqui la campanya de les eleccions europees a parlar d'amnistia quan no ho van fer en la campanya de les catalanes del 12-M. «Menys parlar d'amnistia i més paralitzar-la al Senat i haver plantejat un conflicte institucional a l'alçada», ha defensat.

D'altra banda, Abascal també ha acusat el govern de Pedro Sánchez de tenir un conflicte diplomàtic «per setmana» per tapar, segons ha dit, la seva «corrupció política i econòmica».

Per la seva banda, el candidat de Vox al 9-J Jorge Buxadé ha defensat que el seu partit vol canviar el sistema de baix cap a dalt i s'ha qüestionat per què serveix el Parlament Europeu. «Per empitjorar el que ve de la Comissió Europea», ha contestat ell mateix.

Segons Buxadé, a les eleccions europees del 9 de juny cal «arrencar» el que quedi de dreta conservadora i patriota al PP europeu i portar-lo cap a ells per fer una «alternativa al pacte verd i al pacte de la immigració».

Et pot interessar: