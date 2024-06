Garriga acusa el PSC de ser «part del problema» de Catalunya i un obstacle per a superar «la manca de llibertat»

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, durant el míting per la campanya de les europees a TarragonaCedida

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, acusa el PSC de ser «part del problema» a Catalunya. El líder de la formació d'ultradreta ho ha dit en un míting al Serrallo, a Tarragona, on ha assegurat que els socialistes són un obstacle en el «no abandó de la manca de llibertat, del totalitarisme separatista i que a les escoles no hi hagi llibertat educativa».

En aquest sentit, ha assegurat que no els tremolarà el pols a l'hora de combatre la llei d'amnistia, de la manera que van fer, ha remarcat, al 2017 amb el procés sobiranista i quan van asseure «a la banqueta dels acusats els delinqüents que van fer el cop d'Estat».

«Alguns podien veure el PSC com alternativa, que podia construir una alternativa al separatisme dels darrers anys, però cada cop més, i després de l'acte de corrupció i traïció, són molts els catalans conscients que és part del problema», ha dit. En aquest sentit, ha destacat que Pedro Sánchez forma part del «cop d'Estat» que ha suposat tirar endavant la llei d'amnistia.

«No ens tremolarà el pols», ha advertit Garriga, que ha recordat que al 2017 ja van ser protagonistes en la confrontació judicial dels líders del procés: «No ens va tremolar llavors i tampoc ens tremolarà ara per plantar cara des dels carrers», ha afegit.

