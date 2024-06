Feijóo carrega contra Sánchez: «Si és la fi del procés, per què ara els independentistes demanen un referèndum?»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra Sánchez i la llei d'amnistia durant un acte dels populars a Saragossa per al 9-J aquest diumenge.

Feijóo ha qüestionat la llei i que el 'procés' hagi acabat. «Si és la fi del procés, per què ara els independentistes demanen un referèndum? Això no era la fi ja», ha dit. A més a més, ha acusat el govern espanyol de demorar la publicació de la llei d'amnistia al BOE.

«Si tanta reconciliació suposa, per què no la publiquen al BOE per reconciliar-se com més aviat millor?», ha reflexionat. Ell mateix ha donat per fet que esperaran a publicar-la «perquè tenen por als efectes de la llei» i ha reiterat que la norma és «il·legal».

Feijóo ha assegurat també que té «molt clar» que Europa «no deixarà passar l'atropellament» que suposa la llei i s'ha referit al suport d'Ursula Von der Leyen, que ahir va prometre actuar quan l'estat de dret estigui «en risc».

«Europa estarà al costat de la igualtat i de l'estat de dret i, si no, al temps. Veurem clarament que no es compra la Comissió Europea per set vots a Espanya», ha afegit.

El president del PP ha criticat altre cop Sánchez i el PSOE per l'amnistia i li ha preguntat que «si tan bona era, per què van negar-la en campanya electoral» del 23-J.

«Si tan orgullosos estan, per què no deixen a tots els espanyols votar-la?», ha afirmat tot reptant Sánchez a explicar les «bondats» de l'amnistia en un programa electoral i convocar eleccions. Per contra, ha augurat que el govern socialista esperarà a publicar-la al BOE. «És el triomf de la pitjor política», ha lamentat.

Feijóo ha demanat el vot al PP com «l'única garantia» d'un canvi al govern i ha fet una petició: «Unir el vot». «Votem amb consciència i responsabilitat», ha dit dirigint-se especialment als joves.

Durant l'acte a Saragossa, el PP també ha posat en el focus la «corrupció» del cas Koldo i el cas que esquitxa Begoña Gómez, la dona de Sánchez. «Sigui legal o no el que fan a Moncloa, no és ètic», ha conclòs Feijóo.

També durant la seva intervenció, el líder del PP ha anunciat que al programa portaran una proposta de resolució al Parlament Europeu perquè es prohibeixin els homenatges als «etarres» en un moment en què Sánchez, ha dit, «s'enorgulleix de pactar amb els que homenatgen assassins».

Feijóo demana«respecte» a Ribera per a les dones del PP

A l'inici de la seva intervenció, Feijóo s'ha referit a les paraules ahir de la candidata del PSOE al 9-J Teresa Ribera, que va acusar la dreta de proferir «barbaritats masclistes» i de només voler les dones per a «lligar-les a la pota del llit».

En concret, Ribera es va referir a les declaracions del cap de Vox a la cursa europea, Jorge Buxadé, que deia que els joves han de tenir fills «de manera ordenada».

Tanmateix, Feijóo ha demanat a Ribera «respecte», ja que ha donat per fet que les paraules podien anar per a les dones del PP. El líder popular ha subratllat que tres dones encapçalen la llista del PP a les eleccions europees i des de Saragossa ha recordat que tant l'alcaldessa d'aquesta ciutat com les de Terol i Osca són dones. «Totes són dones lligades a la pota del llit? Una mica de respecte».

Feijóo ha participat en l'acte acompanyat, entre altres, per l'alcaldessa de Saragossa, Natalia Chueca, i el president del govern aragonès, Jorge Azcón.

Crida a diputats del PSOE d'Aragó

Azcón ha tret pit d'haver estat la primera comunitat a anunciar que interposaria un recurs d'inconstitucionalitat per la llei d'amnistia. A més, ha afegit, també és la primera que ha anunciat que el recurs «s'aprovarà des de les Corts d'Aragó».

En aquest context, ha demanat als diputats socialistes de l'Aragó que siguin «aragonesos abans que socialistes» i votin a favor del recurs quan aquest es voti.

També ha enviat un missatge als socialistes que com Emiliano García Page han dit que interposarien un recurs al TC: «Ànims, enhorabona i que siguin coherents fins al final».

Suport de Roberta Metsola

Després del suport de la presidenta actual de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, qui també ha expressat el seu suport al PP ha estat la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola.

En un vídeo, Metsola es mostra satisfeta per haver treballat en els últims anys a l'Eurocambra amb l'eurodiputada i actualment cap de llista del PP al 9-J, Dolors Montserrat.

«Ha jugat un paper decisiu en àrees com la defensa de l'estat de dret», afirma Metsola, que fa valdre el treball de Montserrat per defensar «les llibertats, els drets i la prosperitat» dels espanyols i els europeus.

