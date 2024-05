Detingut un conductor a Saragossa per cometre set delictes al volant

La Policia atura i sanciona conductors per cometre infraccions de trànsit cada dia. No respectar la senyalització horitzontal, conduir sense usar el cinturó de seguretat o sobrepassar el límit de velocitat són infraccions més o menys habituals que tot conductor pot haver comès en alguna ocasió.

Menys comú, però, és cometre set infraccions diferents en un únic viatge, com ha fet un conductor de 23 anys detingut per la Policia de Saragossa.

El cos policial ha publicat a les seves xarxes socials que ha detingut un home que conduïa sense el cinturó de seguretat, fent servir auriculars, que va donar positiu en drogues i alcohol, no comptava amb permís de conduir, circulava amb un vehicle robat al seu company de pis i que, a més, se li van trobar les claus d'un altre vehicle que no estava registrat com a propietat seva a sobre.

Els fets van passar el passat dissabte 11 de maig al matí, quan la Policia va rebre l'avís d'un ciutadà que va denunciar el robatori del seu vehicle que van aconseguir interceptar a primera hora del matí al carrer Pedro II el Católico, trobant-se amb la situació d'aquest conductor.

