Dos agents morts en un assalt a un furgó policial: França busca a contrarellotge els autors i el delinqüent escapat

Dos agents penitenciaris francesos han mort i uns altres tres han resultat ferits aquest dimarts en l’assalt a un furgó policial que traslladava a París a un detingut que ha fugit, segons han indicat mitjans locals.

Els fets han tingut lloc cap a les 11.00 hores en un peatge d’autopista a la localitat de Val-de-Reuil, al nord-oest de la capital, on quatre homes armats han irromput a dos vehicles i han assaltat un dels furgons abans de fugir amb el reu.

Els delinqüents han actuat amb armes d’alt calibre, molt superiors a les pistoles de mà que tenien els agents. Després dels fets, el vehicle en el qual han escapat ha aparegut calcinat i les autoritats han posat en marxa una important operació policial per arrestar els delinqüents.

Hi participen uns 200 agents, a més d’importants mitjans aeris com helicòpters. D’aquesta manera, diverses carreteres franceses han estat tallades al trànsit i tots els vehicles que circulen per les mateixes estan sent registrats.

El president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha assenyalat a les seves xarxes socials que l’ocorregut «és un xoc» per a tot el país. «S’està fent tot el possible per trobar els autors d’aquest crim i poder fer justícia en nom del poble francès. Serem implacables», ha asseverat.

En la mateixa línia s’ha expressat el ministre de Justícia francès, Eric Dupond-Moretti, qui ha declarat que els seus pensaments «són ara amb els altres oficials ferits que hi són hospitalitzats».

El ministre ha lamentat així mateix la mort dels dos agents i ha assegurat que «es farà tot» per trobar els autors del crim. «Els perpetradors són persones per a qui la vida no té valor. Seran trobats i castigats d’una manera proporcional al delicte», ha afegit.

Sobre el succés també s’ha pronunciat el primer ministre francès, Gabriel Attal: «El nostre és un país que mai no s’acovardirà davant de la violència, romandrà unit.»

A més, ha agregat que els autors dels fets «pagaran» per aquests fets: «Els ho devem a les seves famílies, éssers estimats, funcionaris de presons i a tots els ciutadans francesos».

Un pres de 30 anys

Tal com ha anunciat la Fiscalia de París en un comunicat, la investigació del cas ha estat assumida per la Jurisdicció Nacional de Lluita contra el Crim Organitzat.

L’organisme ha afegit que el reu alliberat es tracta de Mohamed A., de 30 anys, conegut com 'La Mosca' i que havia estat condemnat la setmana passada a 18 mesos de presó per diversos robatoris amb agreujants que va cometre el 2019.

A més, estava processat per un intent d’homicidi comès als voltants de Rouen, on han tingut lloc els fets, i per una altra comesa el 2022 a prop de Marsella, en el marc d’una investigació per tràfic d’estupefaents.

El detingut estava sent traslladat de retorn al centre penitenciari d’Evreux, en el qual complia condemna, després d’haver estat interrogat durant el matí pels jutges per l’intent d’homicidi a prop de Rouen.

