Atraca dues persones a plena llum del dia a Tarragona i l'enxampen mentre venia les joies robades

Imatge del carrer Adrià, on es va produir un dels robatoris.Google Maps

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove, de 21 anys, que havia atracat dues persones a plena llum del dia a Tarragona i que estava venent les joies que havia robat, segons ha avançat El Caso. Tot i això, no només va sostreure les joies, sinó que els hi va robar totes les pertinences, des de la cartera fins al telèfon mòbil.

Això sí, el mitjà indica que la dona va explicar als agents que el lladre que li va robar, al carrer Adrià, portava una gorra amb la qual intentava ocultar la seva cara. Aquesta dada va permetre els Mossos relacionar el robatori amb un altre que havia tingut lloc una estona abans, així que van activar una recerca per la zona.

Així doncs, els Mossos van localitzar el lladre en una botiga de compravenda d'or de la ciutat, on en aquells moments estava negociant el preu de les joies que, hores abans, havia sostret. Per tant, la policia va aconseguir, per minuts, paralitzar la transacció i recuperar així tots els objectes que l'individu havia sostret.