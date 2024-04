Enxampat un conductor temerari que va posar en perill a diversos cotxes a l'N-240 a Tarragona

L'operació retorn ha omplert les carreteres tarragonines de cotxes, i el que, malauradament, sovint, multiplica les imprudències al volant i, per tant, les possibilitats de patir un accident. Risc que encara ha estat més alt durant aquesta operació retorn a causa d'una climatologia canviant i amb protagonisme per les precipitacions a estones.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha assenyalat que molts conductors continuen mostrant actituds imprudents, com ara l'excés de velocitat i el no respecte dels senyals de trànsit. Tot i els esforços de la DGT per combatre aquestes conductes a través de controls i radars, molts vehicles encara aconsegueixen evadir aquests dispositius i continuar amb maniobres que posen en perill no només la vida del conductor del seu vehicle sinó la resta de viatgers en la via.

Social Drive és un popular compte de Twitter especialitzat a compartir situacions anòmales a les vies, que, aquest matí ha publicat una d'aquestes situacions perilloses que ha ocorregut a la província de Tarragona.

Concretament, es tracta d'un esgarrifant vídeo que mostra un conductor fent un avançament il·legal a la carretera N-240, que posa en greu perill altres vehicles que circulaven en direcció contrària. Aquesta via és molt concorreguda durant els caps de setmana i festius, ja que connecta Tarragona amb Lleida, esdavenint la porta d'entrada a la demarcació per a molts.

A la imatge es pot observar com un vehicle de color negre avança un altre en línia contínua, envaint completament el carril contrari on els cotxes circulen a gran velocitat. Davant la imminent aproximació d'un altre vehicle en direcció contrària, el conductor imprudent torna al seu carril d'origen a l'últim segon, evitant per poc un xoc frontal.

Davant aquests incidents, les autoritats fan una crida a la prudència i respecte a les normes de trànsit per garantir la seguretat de tots els usuaris de la via.