La DGT contempla modificar les matrícules dels vehicles el 2024

Actualment, tenir matrícula és obligatori i essencial per identificar els vehicles. Les matrícules a Espanya estan compostes per quatre números i tres lletres aleatòries, però es planteja un possible canvi en aquest sistema.

A diferència d’altres països on la personalització de les matrícules és més lliure, a Espanya està pràcticament prohibit alterar-les per mantenir uniformitat i facilitar la identificació. L’única modificació permesa generalment és el material de la matrícula, com canviar de metall a metacrilat. No es permet la personalització amb números triats, noms, sobrenoms o diferents colors.

És important també mantenir la matrícula visible, ja que ocultar-la es considera una infracció greu, amb multes de fins 6.000 euros i la pèrdua de 6 punts al carnet de conduir.

La DGT està considerant canvis a causa que les combinacions alfanumèriques actuals s’esgotaran aviat i començaran a repetir-se. Algunes opcions esmentades inclouen reintroduir lletres prohibides, com les vocals, que van ser eliminades per evitar combinacions inapropiades, o agregar un número o lletra addicional per ampliar les combinacions possibles en el futur.