PNB i Bildu empatarien a 26-28 escons al parlament basc i el PSE n'obtindria 10-12, segons el sondeig d'RTVE i FORTA

El PNB i EH Bildu empataran com a primera força a les eleccions basques d'aquest diumenge, segons el sondeig d'RTVE i FORTA. L'estimació publicada a les 20.00 hores augura que abertzales i nacionalistes obtindran entre 26 i 28 diputats al parlament basc. El PSE-EE n'aconseguiria 10-12, la qual cosa permetria reeditar el govern de coalició, ja que la majoria absoluta a la cambra se situa en 38 i, en cas que cap candidat no l'aconsegueixi, és investit lehendakari l'aspirant amb més suports.

El PP, que no s'ha presentat amb Cs com fa quatre anys, tindria 7 diputats, Podem n'aconseguiria 1-2 i Sumar, que han concorregut per separat a les eleccions, podria quedar fora o obtenir-ne fins a 2. Vox perdria la seva representació.

Tant el PNB com els socialistes ja han expressat que la seva prioritat era repetir un govern de coalició. Això permetria que el candidat dels nacionalistes bascos, Imanol Pradales, acabi sent el nou lehendakari i agafi el relleu del seu company de partit Iñigo Urkullu, que no ha repetit com a candidat.

El PNB ha governat el País Basc en 11 legislatures, totes a excepció de la novena, en què un acord del PSE-EE i el PP va facilitar que el socialista Patxi López esdevingués el president del govern basc. El Parlament Basc, amb seu a Vitòria, està format per 75 diputats elegits en tres circumscripcions que no tenen en compte el pes de la població: Biscaia, amb més d'1,15 milions d'habitants, escull 25 escons, els mateixos que Guipúscoa (726.000) i Àlaba (334.000).

Et pot interessar: