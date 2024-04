Albiach promet tancar l'Oficina Exterior de Comerç a Tel Aviv i suspendre les relacions amb Israel

La candidata dels Comuns Sumar el 12-M, Jéssica Albiach, ha promès tancar l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Tel Aviv i suspendre relacions amb Israel si la seva formació està al futur Govern. Ha considerat «del tot inacceptable» que mentre Israel està «cometent un genocidi», Catalunya tingui una oficina perquè empreses catalanes facin negoci a Israel i empresaris d'allà vagin a Catalunya a fer negoci.

«La pau no només es declara sinó que es practica», ha dit durant el Consell Nacional del partit a Barcelona aquest dissabte. D'altra banda, ha reivindicat que l'únic vot «segur» per no pactar amb la dreta i impulsar un projecte de canvi amb la transició ecològica i el reforç dels serveis públics és el vot als comuns.

Albiach ha començat el seu parlament agraint a l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i al candidat dels comuns a les europees, Jaume Asens, el seu «gran compromís» en unir-se a la Flotilla de la Llibertat per portar ajuda humanitària a Gaza.

En contraposició a això ha criticat que des de les pàgines de la Generalitat es «promocioni» l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Tel Aviv. «Em sembla inconcebible», ha manifestat, just després d'assegurar que si els comuns formen part del Govern, objectiu al que aspiren ha insistit, tancaran aquesta oficina.

Acusa ERC de «mantenir privilegis» amb la sequera

Centrant-se en les properes eleccions, Albiach ha assegurat que són una oportunitat perquè Catalunya obri «un nou capítol» en la seva història. En aquest futur, ha assegurat que només hi ha dos models possibles: el de la patronal, Junts, el PP i el que ha lamentat que sovint ERC i PSC també defensen «per acció o omissió»; i el que representen els comuns.

Com a exemple, s'ha referit a la gestió que està fent el Govern d'ERC de la sequera, a qui ha acusat de «mantenir privilegis als de sempre». Albiach ha tornat a parlar del decret de dimarts passat com «el de la piscina del Majestic» perquè ha considerat que hi haurà «barra lliure» per al sector turístic, mentre la pagesia i la indústria tenen restriccions d'aigua molt elevades. «Això ho està permetent ERC i ho està blanquejant», ha dit.

Ha acusat també al PSC de pensar en fer més autopistes, ampliar aeroports, fer casinos i, darrerament, «reivindicar la Catalunya de Pujol». I ha centrat les crítiques a Junts i el PP en matèria econòmica.

Per tot plegat, ha dit que l'únic vot segur per no pactar amb la dreta i posar al centre els serveis públics i els drets bàsics és el vot als comuns. «És l'únic vot segur per bastir un projecte de canvi i futur, que combini la prosperitat i la justícia social», ha manifestat.

«No rebaixarem impostos»

Precisament en matèria econòmica, ha apostat per una reforma dels sistema de finançament que sigui «propi, just, solidari i respecti el principi d'ordinalitat». Sobre fiscalitat, ha criticat que Foment, PP o Junts diguin que Catalunya «és un infern fiscal» i ha contraposat que el que és un infern fiscal és que les pimes i els autònoms paguin més impostos que empreses que cotitzen en borsa, que es facin amnisties fiscals als risc i que persones «com la parella d'Ayuso, s'omplissin les butxaques durant la pandèmia». La candidata dels comuns ha reivindicat que les baixades d'impostos d'avui, «són les retallades de demà» i per això ha asseverat: «No rebaixarem els impostos».

En aquesta línia, ha defensat que aquests impostos són necessaris per tenir uns bons serveis públics, que ha assegurat que són el «patrimoni» de la gent comuna. «A ells tant els fa si es desmunten, però a nosaltres ens importen i molt», ha declarat.

