La fira medieval a prop de Tarragona que transforma un poble en el segle XIV aquest cap de setmana
La fira ofereix un recorregut per carrers decorats, amb mercat i espectacles medievals i concerts gratuïts
La Fira de l’Aixada torna aquest cap de setmana a Manresa i transformarà per complet el seu nucli antic en un gran escenari del segle XIV. A poc més d’una hora de Tarragona, la ciutat s’omple de parades d'artesania, música en directe, espectacles de carrer i activitats familiars en una de les cites medievals més esperades de Catalunya.
Els carrers s’engalanen amb teles i decoració d’època per recrear l’ambient medieval. Artesans i mestres d’antics oficis treballen en directe davant del públic, mentre joglars, músics, funàmbuls i ballarins recorren places i racons sorprenent veïns i visitants.
La fira no és només un mercat, sinó una experiència immersiva. A més de les parades de productes artesans, el programa inclou representacions teatrals, cercaviles i concerts gratuïts que converteixen el centre històric en un autèntic viatge en el temps.
Els més petits també tenen el seu espai amb tallers infantils on poden fabricar escuts, espases de fusta i altres manualitats inspirades en l’Edat Mitjana. S’hi sumen contacontes i narracions que recreen històries de dracs, herois i llegendes populars.
L’origen d’aquesta celebració es remunta a un episodi clau de la història local ocorregut fa gairebé 700 anys. Després d’una greu sequera, la ciutat va impulsar la construcció d’una séquia per portar aigua des del riu Llobregat, una obra que va generar un fort conflicte i va marcar l’esdevenir de Manresa. La tradició parla d’una misteriosa llum procedent de Montserrat que va canviar el rumb dels esdeveniments.
Així doncs, aquest cap de setmana, Manresa tornarà a viatjar al passat amb aquesta fira que omple de vida places i carrers. Una escapada perfecta per a aquells que busquen un pla diferent aquest cap de setmana sense allunyar-se massa de Tarragona, combinant història, espectacle i ambient festiu.