Aquest poble a 2 hores de Tarragona ha estat escollit com el més bonic del món
El municipi, envoltat de boscos i camins rurals, és un punt de partida ideal per realitzar rutes
Rupit i Pruit, un petit poble medieval de carrers empedrats i cases de pedra del segle XVI, ha estat reconegut per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) com el poble més bonic del món el 2025. Situat a la comarca d’Osona, es troba a dues hores i mitja de Tarragona, el que el converteix en un destí ideal per a una escapada de cap de setmana.
El seu encant es troba en la combinació de patrimoni històric i naturalesa. Amb uns 275 habitants, Rupit conserva l’essència medieval dels seus carrers i places, mentre que el seu entorn natural ofereix boscos i camins rurals que conviden el visitant a desconnectar i gaudir de la tranquil·litat.
El reconeixement de l’OMT forma part del programa Best Tourism Villages, que premia a localitats capaces de preservar la seva cultura, fomentar el turisme sostenible i mantenir vives les tradicions locals. Rupit i Pruit va destacar entre candidatures de tot el món gràcies al seu model de turisme respectuós i a la conservació del seu patrimoni.
Un dels principals atractius del poble és el seu pont penjant de fusta, que creua el rierol central i marca l’entrada a un nucli urbà que sembla detingut en el temps. Carrers de pedra, balcons plens de flors i edificis històrics d’estil romànic o barroc formen un escenari digne d’un conte, protegit com a Conjunt Historicoartístic.
A més del patrimoni urbà, Rupit està envoltat de tresors naturals. Destaca la cascada del Salt de Sallent, amb més de 100 metres de caiguda, i el Santuari del Far, situat sobre un penya-segat que ofereix vistes panoràmiques de la regió. Els voltants també acullen antigues esglésies, masies centenàries i miradors des dels quals es pot contemplar la muntanya central de Catalunya.
Per arribar des de Tarragona s’ha d’agafar l’AP-7, la C-17 i la C-153. El trajecte dura aproximadament dues hores i mitja, fet que converteix aquest destí en un lloc perfecte per a gaudir d’un dia o un cap de setmana complet sense allunyar-se massa.