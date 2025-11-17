Viral
Reus estrenarà tres vols setmanals a Londres a partir de 2026: Jet2 amplia les seves rutes
L’aerolínia britànica inaugurarà una nova base a Londres i la connectarà amb onze destins d’Espanya
Jet2 ampliarà les seves connexions amb Reus. L’aerolínia britànica ha anunciat l’obertura d’una nova base a l’Aeroport de Londres-Gatwick, que s’espera que sigui efectiva el 2026. L’aeròdrom s’enllaçarà amb onze destinacions espanyoles a partir del març.
Reus serà un dels equipaments afortunats, amb l’oferta de tres nous vols setmanals, que es duran a terme els dilluns, dimecres i divendres.
Conca de Barberà
Ni Viena ni Budapest: el poble de Tarragona que no pots perdre’t aquest Nadal
Daniel Cabezas Ramírez
Steve Heapy, conseller delegat de Jet2.com i Jet2holidays, el turoperador associat de la marca, assenyala que és «una oportunitat fantàstica per ampliar el nostre ventall d’opcions des del Regne Unit a Espanya».
«Londres conglomera un enorme nombre de potencials viatgers a Espanya i ara oferirem vols des de tres dels seus aeroports, brindant també la possibilitat de visitar la capital d’Anglaterra des d’Espanya d’una manera més flexible i assequible», afegeix Heapy.
Tarragona
Descomptes en Adidas, Nike o Calvin Klein: arriba a Tarragona un mercat amb rebaixes gegants
Daniel Cabezas Ramírez
Cal recordar que, en el present 2025, Jet2.com ha unit Reus amb dotze rutes diferents: Belfast, Birmingham, Bristol, Edimburg, East Midlands, Glasgow, Leeds, Liverpool, Londres-Luton, Londres-Stansted, Manchester i Newcastle.
L’Estat és el principal focus de la companyia britànica, que informa que sis de cada deu vols que operarà a l’hivern tindran com a destí Espanya.