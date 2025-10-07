Societat
El Gran Recapte 2025 situa la ciutadania al centre i busca ajudar 24.000 persones a Tarragona
L’objectiu és superar les 165,7 tones recaptades l’any passat i assolir una xifra superior a les 2.500 persones voluntàries per cobrir tots els punts previstos a la província.
El Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona ha activat la 17a edició del Gran Recapte, una de les mobilitzacions solidàries més importants del país, amb l’objectiu de recaptar aliments i recursos per a les persones en situació de pobresa de la província. Enguany, la campanya vol superar les 165,7 tones recollides l’any passat i compta amb la previsió de mobilitzar més de 2.500 voluntaris per cobrir tots els punts de recollida.
Els dies escollits per a la iniciativa són el 7 i 8 de novembre, divendres i dissabte, i es manté el format mixt que combina la recollida física d’aliments amb les donacions econòmiques, que es poden fer en línia a granrecapte.org o via Bizum al 33596.
La ciutadania, protagonista del Gran Recapte
Sota el lema “Ho donem tot”, l'organització destaca la importància del voluntariat, ja que només amb quatre hores del temps de cadascun es poden canviar moltes vides. Els voluntaris participen tant en la recollida dels aliments com en la seva classificació i distribució a través d’una xarxa de més de 160 entitats socials del territori, que són les encarregades d’atendre i crear vincles amb les persones necessitades.
A més, s’ha creat a la web un apartat anomenat “Fes el teu pòster”, que permet a qualsevol persona generar el seu propi cartell solidari a partir d’una imatge pròpia o captada al moment i compartir-lo amb amistats i familiars a través de WhatsApp o xarxes socials.
Un petit gest amb un gran impacte
El president del Banc dels Aliments de Tarragona, Josep Maria Solanes, ha apel·lat a la participació ciutadana destacant que “quatre hores del temps d’un voluntari, de les 8.760 que té l’any, és una quantitat molt petita que ens pot permetre recaptar molts aliments”. També ha remarcat la necessitat de recollir productes de neteja per a la llar, d’higiene personal i productes d’higiene femenina, un àmbit que des del Banc s’ha impulsat en els darrers anys per cobrir necessitats bàsiques de persones amb recursos limitats.