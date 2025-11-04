Solidaritat
El Gran Recapte 2025 del Banc dels Aliments arriba amb força als Mercats de Reus
Els dies 7 i 8 de novembre, la ciutadania podrà col·laborar en la campanya solidària i participar en tallers de cuina als mercats de la ciutat
El Gran Recapte del Banc dels Aliments torna aquest cap de setmana als Mercats de Reus amb més força que mai i amb novetats que volen apropar la solidaritat al dia a dia de la ciutadania. Els propers 7 i 8 de novembre, els mercats Central i del Carrilet s’ompliran d’activitat per donar suport a aquesta iniciativa solidària que, enguany, incorpora tallers de cuina i accions divulgatives impulsades pel Centre Social el Roser de l’Ajuntament de Reus.
Des de l’any 2020, els mercats de la ciutat s’han sumat al Gran Recapte com a punts de col·laboració, i enguany la campanya es reforça gràcies a la implicació de les parades, el Taller Baix Camp i el mateix Centre Social el Roser. Els clients podran fer la seva aportació econòmica a les guardioles solidàries elaborades artesanalment pel Taller Baix Camp, a partir de caixes de fusta reutilitzades, que estaran distribuïdes per les parades dels mercats.
Com a novetat, durant el mes de novembre es celebraran dos tallers de cuina oberts al públic, a càrrec del cuiner Rabi Nnechachi i la coordinadora del servei, Íngrid Lucas, del Centre Social el Roser: El primer serà dimecres 19 de novembre, a les 11 h, al Mercat del Carrilet, amb la proposta Arròs de muntanya al ras el Hanout, i el dijous 27 de novembre, també a les 11 h, al Mercat Central, amb l’elaboració d’un Tajin de vedella.
A més, les aportacions al Gran Recapte als Mercats de Reus s’allargaran durant tota la campanya de Nadal, amb l’objectiu de transformar les donacions en producte fresc destinat al Centre Social el Roser. Els aliments recollits es distribuiran entre les persones de la ciutat que més ho necessiten a través del Programa de Gestió Alimentària, que inclou el menjador social i el rebost del centre.