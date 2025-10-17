Viral
El parc natural a prop de Tarragona perfecte per caçar bolets i fer senderisme aquesta tardor
El parc es transforma a la tardor en un espectacle visual, amb boscos que es vesteixen de colors ocres i grocs
El Parc Natural del Foix, situat a l'Alt Penedès, és un dels espais naturals més destacats a prop de Tarragona. A menys d’una hora de la ciutat, aquest parc combina una naturalesa exuberant amb un ric patrimoni històric, incloent castells medievals que daten del segle X, i una gran varietat de rutes per a senderisme ideals per a qualsevol època de l’any, especialment a la tardor.
Durant aquesta estació, el Parc Natural del Foix es transforma en un veritable espectacle visual, amb boscos de pins, alzines i roures que es vesteixen de colors ocres i grocs. A més, l’embassament del Foix crea zones humides que atreuen nombroses aus, com bernats pescaires i ànecs, fent del lloc un paradís per als amants de la naturalesa i la fotografia.
Ribera d'Ebre
El poble de Tarragona on no es pot entrar al centre amb cotxe i encara es creua el riu amb barca
Daniel Cabezas Ramírez
La tardor també és la temporada perfecta per als aficionats a la micologia, ja que els boscos de pi blanc i alzina del parc acullen una abundància de bolets, entre elles l’apreciat rovelló i el cep. Els senders propers a l’embassament i Mas de la Creu són especialment recomanats per a aquells que busquen gaudir d’aquesta activitat, respectant sempre les normes per preservar l’entorn.
A més de la riquesa natural, el parc compta amb un valuós patrimoni arquitectònic. Destaquen el castell de Castellet, una fortalesa medieval d’origen mil·lenari que actualment acull la Fundació Castellet del Foix, dedicada a la conservació de la biodiversitat mediterrània. També es troba el castell de Peñafort, les restes del qual evoquen la història i cultura de la zona.
Priorat
Aquesta ruta a Tarragona és una joia per a senderistes: fàcil, curta i amb paisatges de postal
Daniel Cabezas Ramírez
El Parc Natural del Foix ofereix diverses rutes de senderisme senyalitzades, entre elles una ruta circular que parteix des de Mas de la Creu, ideal per a famílies i fotògrafs de naturalesa. Aquesta ruta permet gaudir de paisatges variats, des de zones boscoses fins vistes del pantà, i és una excel·lent manera de desconnectar sense allunyar-se massa de la ciutat.
Ubicat a menys d’una hora amb cotxe de Tarragona, s’accedeix fàcilment per l’autopista AP-7 i l'N-340. També és possible arribar en transport públic fins a Vilafranca del Penedès i completar el trajecte amb taxi. Aquest parc natural és una opció ideal per a una escapada de cap de setmana durant qualsevol estació, i un destí imprescindible per a aquells que busquen combinar naturalesa, història i activitats a l’aire lliure.