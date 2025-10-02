Societat
El bosc de Catalunya que només obre 10 dies a l’any i es pot visitar aquest cap de setmana
La visita, gratuïta i guiada, permet endinsar-se en una pineda considerada un tresor ecològic
Amagat entre dunes i pinedes a la vora del Mediterrani, el bosc de Can Camins, al Prat de Llobregat, és un dels espais naturals més singulars i restringits de Catalunya. El seu accés és limitat a només deu jornades a l’any, i aquest diumenge és una d’aquestes escasses ocasions en què es pot recórrer. La visita, gratuïta i guiada, permet endinsar-se en una pineda considerada un tresor ecològic, tant pel seu valor ambiental com pel seu excel·lent estat de conservació.
Aquesta zona protegida forma part del Parc Natural del Delta del Llobregat. Es tracta d’un ecosistema molt poc comú, ja que és un bosc de pins que creix en depressions formades rere les dunes costaneres, amb una biodiversitat pròpia dels ambients mediterranis més fràgils. Per la seva delicadesa, el bosc roman tancat al públic la resta de l’any, tret d’aquests dies d’obertura controlada.
Alt Camp
Carrers empedrats i rutes de senderisme: el poble de Tarragona ideal per visitar a la tardor
Daniel Cabezas Ramírez
Les visites, organitzades pel centre d’informació Porta del Delta, se celebren el primer diumenge de cada mes (excepte al juliol i a l’agost) i no requereixen reserva prèvia. Tanmateix, el nombre de places és molt limitat: només poden accedir 25 persones per sessió, així que convé arribar amb temps. El punt de trobada és davant l’entrada del bosc, on l'activitat comença a les 11 del matí.
Durant el recorregut, que dura aproximadament una hora i mitja, els visitants descobriran les peculiaritats de la flora local —entre la que destaquen diverses espècies d’orquídies, bolets i pins pinyoners— i podran observar algunes de les aus que habiten aquest espai natural. Tot això, acompanyat de les explicacions d’un guia especialitzat en interpretació ambiental.
Baix Camp
Sembla Mart, però és Tarragona: la ruta ideal per fer en família que finalitza en una cova
Daniel Cabezas Ramírez
Can Camins no només és un recés de pau natural a escassos minuts de l’aeroport de Barcelona, sinó també un dels secrets més ben guardats del litoral català. La seva obertura puntual és una invitació a conèixer com era el paisatge de la costa abans de la urbanització massiva, i una oportunitat per entendre per què conservar aquests enclavaments és més necessari que mai.