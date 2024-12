La Marató de 3Cat supera els 1,9 milions d'euros per a la recerca de les malalties respiratòries

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El marcador de La Marató de 3Cat per a les malalties respiratòries s'enfila fins als 1.988.514 euros fins a les 18.00 hores. La 33a edició d'aquest diumenge ofereix més de 16 hores de programació en directe per ràdio, televisió i els canals digitals i unes 3.600 activitats solidàries arreu del territori per recaptar fons.

Malgrat que a Catalunya hi ha dos milions de persones afectades per malalties respiratòries, són malalties encara molt desconegudes i poc diagnosticades.

Per aquest motiu, La Marató vol contribuir a canviar aquesta realitat i captar fons per la recerca. Al llarg de la jornada es posarà el focus en l'impacte del tabaquisme, dels vàpers i de la contaminació en la salut humana.

Les donacions solidàries es poden fer per telèfon, trucant al 900 21 50 50, però també per internet, al web de La Marató, per Bizum, mitjançant una transferència bancària i directament fent un ingrés per caixer automàtic.

Actes solidaris a les comarques de Girona

Les comarques de Girona s'han tornat a bolcar amb La Marató de 3Cat. Arreu de la demarcació s'han preparat centenars d'activitats per recaptar diners per investigar en el camp de les malalties respiratòries.

A Girona ciutat, una de les accions més populars és la que organitzen anualment el Club d'Atletisme de Girona, els Bombers i l'Ajuntament, i a la que enguany s'hi ha sumat també el Trueta. Professionals del servei de Pneumologia de l'hospital s'hi han desplaçat per ensenyar a la gent com respirar més profundament i avaluar-los la capacitat respiratòria.

Aquesta iniciativa, que enguany ha arribat a la seva 18a edició, és 'La marató per La Marató'. En total, es fan 37 voltes a un circuit urbà per completar el recorregut d'una marató (42,195 quilòmetres), on es poden veure efectius del cos de Bombers fent relleus amb l'equip d'intervenció. Per poder participar-hi, els corredors fan un donatiu que es destina a La Marató.

El tècnic d'esports de l'Ajuntament de Girona i membre de l'organització, Pau Montón, preveia poder fer un donatiu elevat gràcies a «l'alta participació» d'enguany que era de 250 participants només d'arrencar a les nou del matí.

Una altra de les propostes que trepitgen fort a Girona des de fa anys és l'Escudellada popular, que organitza l'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i que enguany arriba a la seva 11a edició. Es tracta d'un gran dinar on assisteixen prop de 230 comensals i en el que es bolquen professors i alumnat del centre, per fer que funcioni tant la cuina com la sala.

«Hi ha gent que s'ha quedat sense poder venir perquè estem al màxim de la capacitat», ha dit el director Jordi Garcia, que ha explicat que «fa dies que tots els tiquets estan venuts». El que se serveix en el menú prové tot de donacions, com també els productes de la «Gran Panera» que se sorteja durant el banquet. El preu per comensal és de 20 euros i tot l'import es dona a La Marató.

A Lleida, la cursa a la Seu Vella

A Lleida, un dels esdeveniments tradicionals que col·labora amb la Marató de 3Cat és la Pujada a la Seu Vella que enguany arriba a la seva 43a edició amb prop de 600 participants. L'activitat esportiva ha comptat amb una cursa de 10 quilòmetres amb inici a la plaça de la Sardana de la Seu Vella i una caminada popular.

Es tracta d'un dels actes més multitudinaris que se celebren a la ciutat en el marc de la jornada solidària d'aquest diumenge i és una de les cites més consolidades en el calendari de l'atletisme lleidatà. De fet, molts de corredors són veterans, com el Ramon, que fa 10 anys que hi participa.

Per contra, l'Anna és la primera vegada que corre en aquesta cursa i ha valorat de manera positiva que es combini esport i solidaritat. «Normalment avui sortiríem a córrer. Aprofitem per fer-ho per la Marató», ha explicat.