El Serrallo es bolca amb La Marató de 3Cat

El matí d'activitats solidàries per la Marató de 3Cat ha inclòs una trobada de pintors al barri del Serrallo de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri mariner de Tarragona del Serrallo es bolca en la Marató de 3Cat amb nombroses activitats per a tots els públics. La solidaritat i l'esperit de comunitat són ben presents en aquesta zona de la ciutat, amb l'ànim de conscienciar sobre les malalties respiratòries i alhora, recaptar fons per a la investigació.

Per sisè any, l'Associació de Veïns del Serrallo s'ha posat darrere els fogons per cuinar els tradicionals fideus arrossejats, amb què esperen recaptar 2.000 euros.

Per aconseguir-ho, s'han preparat 45 quilos de fideus i 120 litres de caldo que es dividiran en tres paelles on es cuinaran esglaonadament les 500 racions previstes per assegurar que tots els comensals se'ls puguin menjar calents.

Jordi Mallol, dels Xiquets del Serrallo, prepara els fideus rossos solidaris del barri del Serrallo per la Marató

Dos veïns tarragonins preparen els fideus rossos solidaris del barri del Serrallo per la Marató

Un programa d'actes que s'ha complementat amb altres propostes, com espectacles de pallassos, pinta-cares, classes de zumba o rifes al local dels Xiquets del Serrallo o la cercavila dels gegants i la tiona del barri que ha recorregut els carrers amb la xaranga Nou Ritme.

Els Xiquets del Serrallo han organitzat una classe de zumba amb motiu de la Marató de 3Cat

Tot plegat, ha fet aflorar el sentiment de comunitat i solidaritat d'aquests veïns. «És un barri molt petit però que està molt ple d'activitat social i cultural», ha destacat el president de l'entitat, Cisco Cobo.

Ambient durant el matí d'activitats per la Marató de 3Cat al barri tarragoní del Serrallo

El matí d'activitats solidàries per la Marató de 3Cat ha inclòs una trobada de pintors al barri del Serrallo de Tarragona