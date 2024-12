Prop de 500 participants i més de 2.700 € recollits a la 13a Cursa per La Marató de 3Cat a Tarragona

Imatge de la 13a Cursa per La Marató a TarragonaClub Athletic Track Tarragona

Aquest diumenge Tarragona ha acollit la tretzena edició de Cursa i caminada per La Marató, amb prop de mig miler d’assistents i 2.715 € recaptats per a la investigació científica de les malalties respiratòries.

El tret de sortida s’ha donat a les 9.30 hores des de davant de la Torre rellotge del Port de Tarragona, amb dues proves atlètiques de 5 i 10 quilòmetres pel passeig de l’Escullera i la platja del Miracle.

Paral·lelament, també s'ha celebrat una caminada de 5 quilòmetres pel mateix circuit amb l’objectiu d’implicar tothom que volgués fer una activitat saludable i col·laborar alhora amb una bona causa.

En la cursa de 5 quilòmetres, el guanyador ha estat l’aleta Jorge de Andrés (17’54”, Club Atletisme Tarragona), seguit d’Elio Cuenca (18’01”) i Jordi Perona (18’04”), segon i tercer, respectivament. El podi femení ha estat per l’Eva María García (21’32”), Rosa Ruiz (22’20”, Athletic Track Tarragona) i Aitana Ferrando (22’33”, C.A. Silla).

Pel que fa als 10 quilòmetres, els tres primers classificats han estat els corredors Ismael Madrid (35’59”), Gerard Pérez (36’10”, Desnivell+) i Jon Tirapu (36’50”, K1T). I en dones, Jessica Bonet (40’20”, Run4You) ha estat la triomfadora, seguida d’Anahi Herrera (42’24”, Activa’t Runners) i Judit Banús (43’59”, Percuteam).

En aquests 13 anys de la Cursa i caminada per ‘La Marató’, organitzada pel club Athletic Track Tarragona i l’empresa d’esdeveniments esportius Athletic Events, s’han recaptat més de 57.000 € gràcies a les milers de persones que hi han participat i al suport d’institucions i empreses com la Diputació de Tarragona, BASF i Repsol, i la col·laboració de l’Ajuntament, el Port de Tarragona, entre d’altres.