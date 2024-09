Les entitats reclamen «unitat» als partits independentistes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entitats reclamen als partits independentistes «unitat» i «tornar a teixir complicitats» per replicar així en el front polític la convocatòria unitària de la manifestació per la Diada. En una atenció a mitjans, el president de l'ANC, Lluís Llach, ha dit que es tracta d'una convocatòria «especial» perquè és unitària.

«És senyal que volem la unitat com a eina de treball per a l'independentisme», ha dit, tot remarcant que aquesta unitat de les entitats vol ser un «exemple» per als partits. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha advertit que l'independentisme «no ha claudicat ni claudicarà fins a aconseguir els seus objectius» i ha demanat actuar per superar el «desànim» i la «paràlisi».

«El compromís de la societat civil per a un país lliure segueix ferm i intacte», ha remarcat el president d'Òmnium, que ha demanat a la ciutadania «activar-se políticament en tots els fronts cada dia i en tots els racons del país».

Antoni Castella, en representació del Consell per la República, ha subratllat que el missatge que vol enviar la manifestació és «clar». «El país avança quan anem units i va endarrere quan hi ha lluita dins de l'independentisme», ha afirmat. Castella també ha demanat als partits independentistes la «reconciliació per tornar a liderar les institucions catalanes».

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha dit que la convocatòria unitària de la manifestació és la «mostra que es necessita» i ha demanat als partits actuar per «recuperar» l'espai polític «perdut». «Volem l'embat definitiu», ha dit.

«Si les entitats des de la nostra diversitat hem estat capaços de teixir una unitat per conformar una convocatòria de manifestació àmplia, diversa i transversal, no hi ha cap raó perquè els partits independentistes no facin l'esforç de tornar a teixir complicitats i arribar a acords», ha assegurat David Minoves, president del CIEMEN.

Finalment, el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, ha vinculat «l'alliberament nacional» amb el social i ha dit que cal «felicitar-se» per la convocatòria de la manifestació. «Hem de felicitar-nos per la convocatòria independentment de les xifres», ha dit.

