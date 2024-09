Ayuso diu que el nacionalisme català vol «que la resta d'Espanya sigui la seva mà d'obra, com sempre»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat aquest dimecres que els nacionalistes catalans volen «que la resta d'Espanya sigui la seva mà d'obra, com ha passat sempre».

Pel que fa al model de finançament autonòmic, ha criticat les formes «burgeses i presumptuoses» dels catalanistes i ha avisat que el govern espanyol es preocupa molt «pels rics de Catalunya» i poc «pels pobres de Múrcia».

«Jo no puc entrar al missatge regionalista, que és impropi de Madrid, perquè Madrid és Espanya. Estarem a l'altura, per molt que ens intentin ficar al debat de la ruptura i la bilateralitat que tant els agrada», ha dit allunyant-se de dirigents populars com el valencià Carlos Mazón, que s'ha obert a tractar aquest tema amb Sánchez.

«Així ens han tractat sempre els nacionalistes a Catalunya, i així tracten a tothom», ha denunciat en una entrevista a EsRadio, on ha asseverat que els catalanistes es creuen «més que ningú» i volen crear «un negoci del greuge». «Això és un mal terrible», ha alertat.

Pel que fa al model de finançament de les autonomies, Ayuso ha insistit en la posició fixada per Alberto Núñez Feijóo, que ha demanat als seus barons que no entrin a negociar d'un en un amb l’Estat i ho facin en bloc. De fet, divendres passat els dirigents territorials del partit van signar una declaració on apostaven per anar «tots a l'una» i renunciaven expressament al que consideraven una «bilateralitat tramposa».

«O parlem del que és de tots de manera conjunta o començarem a destruir-nos», ha remarcat la presidenta madrilenya després que els darrers dies alguns dirigents autonòmics del PP, com el valencià Carlos Mazón, s’hagin mostrat disposats a parlar amb l'executiu espanyol de les singularitats dels seus territoris.

