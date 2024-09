L'aerolínia T'way Air s'uneix a la connexió directa entre Barcelona i Seül

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aerolínia T'way Air unirà els aeroports de Barcelona i Seul Incheon a partir d'aquest dimecres amb tres freqüències setmanals -dilluns, dimecres i divendres- i una quarta que s'afegirà tots els dissabtes a partir del 30 de novembre, segons ha explicat la companyia en un comunicat conjunt amb el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA).

El vol entre la capital sud-coreana i Barcelona sortirà a les 11.05 hores amb arribada al Prat a les 18.50h, mentre que el de tornada s'enlairarà a les 20.50 hores des de la capital catalana i arribarà a Corea del Sud a les 16.10h de l'endemà. Es tracta de la quarta companyia que opera aquest trajecte des del Prat, després de Korean Air, Asiana Airlines i Air Premia.

T'way Air operarà en vol entre Barcelona i la capital sud-coreana amb un Airbus A-330-200, amb capacitat per a 240 viatgers, dels quals 16 en Business Saver i 224 en classe turista. T'way Air és una aerolínia sud-coreana de baix cost amb base als dos aeroports de Seül (Gimpo i Incheon) des del 2010 i ofereix vols nacionals i internacionals a destinacions d'Àsia-Pacífic. A partir d'aquest any, vola a Europa en destins com Barcelona, Roma FCO, París CDG, Frankfurt i Zagreb.

