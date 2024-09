El preu de lloguer d'una habitació a Catalunya s'ha quasi doblat des del 2015

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El preu de lloguer d'una habitació a Catalunya ha pujat un 97% des del 2015 i s'ha situat en els 611 euros, segons l'estudi 'Habitatges compartits a Espanya el 2024' del portal immobiliari Fotocasa amb dades corresponents al primer semestre. Si s'analitza el darrer any, el preu mitjà per habitació es va incrementar un 8% en comparació al 2023, quan va ser de 565 euros.

Catalunya és la comunitat amb un preu per habitació més car, seguit de les Illes Balears (576 euros al mes), el País Basc (543 euros) i Navarra (512 euros). De fet, són els cinc territoris a l'Estat que superaven els 500 euros a l'agost d'aquest any. Per contra, els preus més baixos corresponien a Extremadura i Castella-La Manxa, amb 239 i 269 euros, respectivament.

Percentualment, l'increment més destacat en un any es va produir a les Illes Balears (+21,5%), el País Basc (+16,9%), Astúries (+14,7%), el País Valencià (+14,5%) i Galícia (+11,4%). En canvi, a les Illes Canàries va retrocedir un 0,1% i a l'Aragó un 0,7%.

En relació al 2015, el preu de lloguer per habitació s'ha disparat en 11 comunitats. Es tracta de Navarra (131,9%), el País Valencià (104,3%), Catalunya (97,3%), Canàries (91,3%), Galícia (74,1%), País Basc (73,0%), Madrid (70,2%), Andalusia (66,5%), Regió de Murcia (59,3%), Astúries (55,6%) y Castella-La Manxa (51,7%).

Per ciutats catalanes, els preus més elevats per habitació són a Barcelona, amb 638 euros; seguit de l'Hospitalet de Llobregat i Cerdanyola del Vallès, amb 533 i 504 euros, respectivament.

