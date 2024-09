Al 58% dels tarragonins els agrada viure a la demarcació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Encara que els tarragonins continuen sent fidels a la seva regió -el 58% desitja continuar residint a la nostra terra-, el percentatge de ciutadans als que els agradaria mudar-se a un altre país és del 35%, xifra que augmenta un punt respecte a l'any passat. Aquesta és una de les conclusions del ‘Baròmetre de l'Habitatge Planeta Propietari’ que cada any elabora el Grup Mutua Propietarios per a conèixer l'evolució de les inquietuds de la població entorn de diversos aspectes relacionats amb l'habitatge.

L'anàlisi dels indicadors de satisfacció amb la nostra llar revela que un 58% dels catalans sí que canviaria la seva residència a una altra comunitat autònoma, xifra que es manté estable respecte a l'any passat. Malgrat el descens de cinc punts en relació amb el 2023, és destacable que Andalusia continua sent la regió amb els habitants més ‘fidels’ al seu origen: un 52% en 2024, enfront del 57% de 2023.

Li segueixen molt de prop els valencians (50% vs 49% en 2023) i asturians (45% vs 36%). Per contra, Castella La Manxa (21% vs 14%), Extremadura (21% vs 34%) i La Rioja (21% vs 20%) són les regions amb un major nombre de persones a les que els agradaria mudar-se a un altre punt d'Espanya.

I, posats a triar, quines són les regions favorites dels catalans? Andalusia manté la seva hegemonia, consolidant-se com el destí preferit per a un 12%, aquest percentatge ha augmentat un punt respecte a 2023, quan se situava en l'11%.

Li segueixen País Basc, que puja un punt i ja és la preferida pel 10% dels catalans, i les Illes Canàries, que avancen fins a situar-se en la tercera posició (7%), de la mateixa forma que ocorre amb les illes Balears i la Comunitat Valenciana (5%), que ocupen el quart lloc. Per contra, la Comunitat de Madrid registra un important descens, passant de ser la quarta regió més desitjada per a viure a convertir-se en la sisena (4% vs 6% en 2023).

«El clima, la rica herència cultural, una alta qualitat de vida, els paisatges i la gastronomia són factors que contribueixen a triar a aquestes regions com les millors per a establir la nostra residència», explica Laura López subdirectora general d'Estratègia, Clients i Canales Alternatius del Grup Mutua Propietarios.

Nous horitzons

Atès que també hi ha els qui volen buscar noves experiències més enllà de les nostres fronteres, el Baròmetre de l'Habitatge ‘Planeta Propietari’ detecta que un 36% dels tarragonins voldria anar-se a un altre país, un punt més que en 2023. Sobre el destí triat, Europa augmenta en un punt el seu avantatge i un de cada cinc catalans ja desitja viure en algun altre lloc del Vell Continent. Li segueixen Amèrica del Nord (3%), Sud-Amèrica (2%), Àsia (1%) i Àfrica (1%).

En aquest sentit, cal destacar que l'edat continua sent un factor important, ja que els joves continuen estant més predisposats a residir fora: el 73% dels menors de 35 anys afirma que li agradaria viure en un altre país, un 3% més que en 2023.

Els joves, més predisposats a canviar d'habitatge

El Baròmetre del Grup Mutua Propietarios també analitza el nostre nivell de satisfacció amb el nostre habitatge actual. Davant la pregunta de si estem disposats a canviar de casa, un 27% dels tarragonins assegura que ho farà en els pròxims anys, xifra que baixa cinc punts repecte a l’any passat. De nou, els més receptius a mudar-se són els joves (36%), al costat dels qui viuen de lloguer (24%) o en habitatges de menys de 75 m² (29%).

Els principals motius per a buscar una nova residència es mantenen: millorar la ubicació actual (33%) o buscar un habitatge de major grandària (28%), si bé els percentatges disminueixen significativament: en 2023, el 44% volia una ubicació diferent i un 39% desitjava un habitatge més gran. No obstant això, també cal destacar que un 9% voldria un lloc més petit (enfront del 10% de l’any passat) i que un 7% al·lega problemes de convivència (8% en la passada edició).

