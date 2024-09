Un presa de Brians 1 se suïcida a la seva cel·la

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una presa va ser trobada morta aquest dimecres a la tarda a la seva cel·la de la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Tot i els intents dels funcionaris i dels serveis mèdics per reanimar-la, a les 17.15h es va certificar la seva mort. La dona, que complia una condemna de 15 anys per tràfic d’éssers humans, hauria complert la pena l’any vinent.

Fonts del Departament de Justícia han confirmat a l’ACN que la dona havia passat tots els tests del protocol antisuicidis i que no s’havia detectat cap senyal que fes pensar que pogués atemptar contra la seva vida. Com marca el protocol, s’ha obert una investigació per confirmar el motiu de la mort.

