Ordeig anuncia ajuts a la pagesia de tota Catalunya afectada per la sequera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dijous que des del Departament donaran ajuts a la pagesia de tota Catalunya que hagi estat afectada per la sequera. En una visita a Cabacés (Priorat), Ordeig ha expressat que adaptaran les subvencions «al perjudici de la sequera».

«El Govern destinarà tots els recursos disponibles per intentar que ningú hagi de plegar», ha manifestat. Així mateix, ha indicat que la setmana que ve donaran els detalls de la convocatòria. Paral·lelament, ha afirmat que acceleraran «al màxim» les obres per connectar el pantà de Margalef amb el regadiu del Garrigues Sud. Ordeig no ha posat data però ha assegurat que els diners «hi són» per tal que les obres es puguin fer en qüestió de mesos.

El titular d'Agricultura ha apuntat que buscaran que la línia de subvencions «sigui el més justa possible i arribi a qui ho necessiti». «La treballarem amb el sector per adaptar-la a la realitat; tenim disponibilitat pressupostària per fer-ho», ha dit. «Estem amb els agricultors», ha insistit. En aquest sentit ha posat especial èmfasi amb els pagesos del Priorat, una de les zones més afectades per la manca de pluges, i que els ajuts també aniran destinats a cooperatives.

En la visita a Cabacés, Ordeig ha estat acompanyat per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i s'han reunit amb representants municipals, de la cooperativa de la localitat i dels regants del pantà de Margalef. Per tal de garantir que aquests municipis del Priorat puguin regar les finques -principalment oliveres- Ordeig ha remarcat que acceleraran «al màxim» les obres que han de permetre connectar el pantà de Margalef amb la xarxa del Garrigues Sud. «La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ho veu bé i la comunitat de regants, també. No és una obra gaire costosa», ha afegit. Respecte la rapidesa dels treballs, ha apuntat que és una obra «urgent i necessària» i que utilitzaran «els mecanismes més àgils possibles» per dur-la a terme perquè. «No només dona aigua a explotacions, sinó també és per aigua de boca», ha emfatitzat.

Per la seva banda, José Antonio Robles, president de la Cooperativa de Cabacés, ha explicat la situació límit que viuen moltes famílies que depenen de la producció d'oli. Al municipi, ha afirmat que un 99% de les finques no han produït olives per culpa de la sequera, una situació que no havien vist mai a causa que el pantà de Margalef del qual s'abasteixen està sec. Així, la producció de l'entitat caurà en picat aquest any. Per això, ha reclamat ajudes al Govern i que aquestes siguin àgils. «I sobre tot l'aigua. Sense l'aigua no podem treballar i no es pot viure», ha reivindicat.

Connexió amb l'Ebre

El gener d'enguany, l'anterior responsable d'Acció Climàtica, David Mascort, va anunciar un projecte per portar aigua de l'Ebre fins als pantans de Guiamets i Siurana, que actualment es troben sota mínims. Preguntat sobre la iniciativa, Ordeig no s'hi ha mostrat contrari. «Continuarem el projecte iniciat per l'anterior Govern. Serà més llarg i costós -que el de Margalef- però el veiem bé i intentarem accelerar-lo», ha assenyalat.

Aquesta connexió és la base per tal que posteriorment es pugui establir un reg de suport a les vinyes de la DOQ Priorat i la DO Montsant. Un aspecte que el conseller ha vist amb bons ulls per tal de «no dependre de la climatologia». «El reg de suport és el vector de fixació de població al territori que tenim. On hi ha regadiu hi ha agricultura, vida, famílies i escolles», ha dit, i s'ha mostrat partidari de parlar amb totes les administracions necessàries per impulsar-lo.

