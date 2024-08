Bito Fuster, nova assesora en matèria de l’esport i l’activitat física de la Generalitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta del Club Gimnàstic i responsable del Voluntariat Grana, Teresa Fuster Amades (Bito Fuster), ha estat nomenada nova assessora en matèria de l’esport i l’activitat física, adscrita a la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. Així, treballarà braç a braç amb el conseller d’Esports, Berni Álvarez. Amb aquest nou càrrec, Fuster haurà de donar suport, assessorament i assistència a les activitats de l’àrea.

Bito Fuster és una exgimnasta rítmica formada al Club Gimnàstic de Tarragona que es va coronar com a campiona del món en modalitat de conjunts al Campionat del Món d’Atenes —l’any 1991— i com a bicampiona d’Europa a Stuttgart, l’any 1992. A més, també va acumular altres èxits amb la selecció nacional espanyola de gimnàstica rítmica. Fuster ha estat també professora a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat Ramon Llull, així com responsable d’Esports i Voluntaris del Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018.

