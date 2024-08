Marc Ribas buscarà el millor restaurant de l'interior de l'Empordà en l'últim capítol estiuenc de Joc de Cartes

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres 28 d'agost el popular concurs gastronòmic de TV3 Joc de Cartes clou la seva versió estiuenca. L'últim capítol d'aquest pròleg de la 8a temporada es podrà veure a partir de les 22.05 hores a TV3 i la plataforma 3Cat.

En aquesta ocasió, Marc Ribas i el seu equip buscaran el «Millor restaurant de l'Interior de l'Empordà». Per fer-ho visitaran tres restaurants que competiran per ser el millor valorat i endur-se 3.000 euros de premi.

El conegut xef i presentador farà paradaper descobrir tres restaurants amb molta personalitat en el seu nou programa de televisió. La seva ruta començarà a la Bisbal d'Empordà, on visitarà el restaurant Tres Margarit. En aquest establiment, gestionat per Joan Cuenca i Sandra Ribas, els espectadors podran gaudir d'una experiència gastronòmica que combina cuina d'autor amb unes vistes úniques de la zona.

Després, Ribas es desplaçarà fins al pintoresc poble de Peratallada per conèixer El Borinot, un restaurant gestionat per la parella formada per Kirill Lukashevskiy i Araya Monroy. Aquest establiment destaca per la seva fusió de cuines, utilitzant ingredients frescos i locals en un entorn medieval que captiva tant als paladars com a la vista.

Per concloure el seu recorregut, Marc Ribas arribarà a Sant Sadurní de l'Heura, on descobrirà el restaurant Cal Carreter. Allà, Toni Rueda i la seva filla Yasmina Rueda ofereixen una proposta culinària basada en la cuina de xup-xup i els tradicionals esmorzars de forquilla, un autèntic viatge als sabors de sempre.

Aquestes visites no només donaran a conèixer tres establiments amb ànima pròpia, sinó que també posaran en relleu la riquesa culinària i cultural de l'Empordà, un territori on la gastronomia es viu amb passió i autenticitat.

