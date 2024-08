Nous tallers presencials i d’autoformació en línia de 'la Caixa' per la gent gran

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació 'la Caixa' arrenca el curs estrenant tallers presencials i d’autoformació en línia per a la gent gran. Amb l’objectiu de continuar generant més espais de participació, adaptant-se a les noves realitats, el Programa de Gent Gran amplia i diversifica la seva oferta d’activitats tenint en compte l’heterogeneïtat de les persones grans.

Durant el curs 2023-2024, 203.392 persones grans de tot Catalunya han participat en les 6.972 activitats dutes a terme als centres que formen la xarxa de centres propis i en conveni amb l’administració.

Els nous tallers presencials que es llancen aquest curs («Escriptura i interpretació periodística» i «Escriptura poètica»), accessibles a tota la xarxa de centres del territori, s’orienten a fomentar la creativitat i la imaginació de les persones grans, així com a contribuir a potenciar-ne el sentit crític.

Tots els tallers són creats per experts i pensats exclusivament per als diferents perfils de les persones grans, amb la finalitat de continuar acompanyant-les en la consecució dels seus reptes en un entorn de participació activa i reconeixent les seves capacitats, experiències i compromís amb la societat. El desenvolupament d’aquestes habilitats aporta beneficis a la salut física, cognitiva i emocional al llarg de tota la vida

D’altra banda, la Fundació 'la Caixa' ofereix noves aproximacions i sensibilització sobre diferents temàtiques a «Parlem de…», debats tant presencials com en streaming. A l’últim, sobre edatisme, hi va participar la doctora Vânia de la Fuente-Núñez, experta internacional en envelliment saludable. La pròxima edició del cicle se celebrarà al desembre i abordarà la temàtica del propòsit de vida en la vellesa, guiats per un expert i dues persones grans, aportant les seves experiències i opinions.

Totes les activitats impulsades tenen com a objectiu que les persones grans adquireixin nous coneixements, i reconeguin les habilitats que ja tenen o en descobreixin altres de noves per potenciar-les. Així, el programa desenvolupa continguts innovadors i rigorosos que promoguin la salut, les relacions, el benestar, el desenvolupament personal i una vida plena, a més de fomentar el seu compromís i participació social.

Al taller «Escriptura i interpretació periodística», els assistents aprendran les claus bàsiques per interpretar textos periodístics en diversos formats, tant escrits com audiovisuals. L’ objectiu és enfortir la capacitat d’anàlisi i comprensió crítica mitjançant el coneixement i l’estudi dels diferents gèneres periodístics, tot plegat en un ambient participatiu i de confiança. A més, aquest taller permetrà escriure textos periodístics propis, així com conèixer els mitjans de comunicació i apassionar-s’hi, adoptant una perspectiva crítica i pràctica que ajudarà a comprendre millor els missatges que transmeten.

D’altra banda, el taller «Escriptura poètica» neix perquè la gent gran descobreixi la manera d’escriure i sentir la poesia, per tal de potenciar la sensibilitat i la presa de consciència de les seves habilitats. En un entorn participatiu i de confiança, es consolidaran coneixements, claus i tècniques per escriure poesia. L’objectiu és entrenar la mirada poètica cap a allò que ens envolta i cap al nostre interior, i poder expressar-ho a través de l’escriptura. A més, aquest taller permetrà descobrir que la poesia es troba a l’abast de qualsevol persona i a tot arreu, conèixer tècniques d’escriptura i gaudir de l’aspecte lúdic i creatiu d’escriure poesia.

Nou curs d’autoformació en línia

El curs passat, la Fundació 'la Caixa' va posar en marxa una sèrie de tallers virtuals, amb l’objectiu d’acostar les activitats d’una forma inclusiva a totes les persones i disminuir així la bretxa digital. En total, 5.210 persones grans de tot Espanya s’han inscrit en tallers en aquesta modalitat, ja sigui amb l’ordinador a casa o a les aules informàtiques dels centres de gent gran. Segons una enquesta duta a terme, més del 94 % recomanarien aquests cursos a altres usuaris.

Com a novetat en el pròxim 2024-2025, es llança el nou taller «Entrena», que s’afegeix als que ja estan en marxa: «Despertar amb un somriure»,«En forma!»,«Alimenta el teu benestar», «Zoom» i «WhatsApp».

Els cursos d’autoformació aborden temes com l’alimentació saludable, l’exercici, les rutines per al benestar o l’ús de les aplicacions tecnològiques. S’adrecen a totes les persones que volen continuar sumant experiències a la vida al seu ritme.

