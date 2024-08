El programa Incorpora de la Fundació 'la Caixa' ha facilitat fins al juliol més de 600 nous llocs de treball a Tarragona per a persones vulnerables

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Si la recerca de feina és de per si un procés complicat, trobar oportunitats laborals és molt més difícil quan els qui busquen feina són persones en situació o risc d'exclusió social.

La discapacitat, l'origen, el gènere, el nivell formatiu, o altres factors de tipus socioeconòmic com no tenir ingressos o viure en un entorn desfavorable, són factors de risc que actuen com a barreres d'accés al mercat laboral i impedeixen identificar i reconèixer la motivació i el talent que tenen aquestes persones.

En aquest context, la Fundació la Caixa impulsa des de l’any 2006 el programa Incorpora amb l’objectiu d’acompanyar, mitjançant les entitats socials que conformen la xarxa, persones amb discapacitat, joves en situació de risc d’exclusió, dones víctimes de violència de gènere, desocupats més grans de 45 anys, persones privades de llibertat i persones amb problemes de salut mental, entre altres col·lectius als quals dona suport. L’objectiu final és millorar-ne l’ocupabilitat i aconseguir la integració sociolaboral que en faciliti la inclusió social.

La inclusió laboral d’aquestes persones que ho tenen més difícil no és possible sense el suport del teixit empresarial, com a agent generador d’ocupació.

A Tarragona, durant el primer semestre del 2024, el programa Incorpora ha facilitat la cobertura de 603 llocs de treball. Del total de les insercions aconseguides, 327 han estat de dones, i 276, d'homes. A més, 211 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 392, de persones en risc o en situació d'exclusió.

El programa ha comptat amb la col·laboració de 300 empreses, de les quals 111 per primera vegada. Aquesta dada il·lustra la intensa tasca de sensibilització que fan els tècnics del programa per fer créixer el nombre d’empreses que identifiquin en el programa Incorpora una oportunitat per expressar el compromís amb la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats i crear entorns laborals cada cop més diversos i inclusius.

La diversitat a les plantilles no només millora la cultura empresarial, sinó que també impulsa la creativitat i la innovació. Així mateix, les empreses que integren el compromís social a l’estratègia de negoci contribueixen a crear un futur més just, ètic i sostenible.

Mitjançant el seu compromís amb la inserció sociolaboral, aquestes empreses contribueixen a l’ODS 8 («feina decent i creixement econòmic») i a l’ODS 10 («reducció de les desigualtats»), que es recullen a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, obrint noves vies laborals a col·lectius en situació de vulnerabilitat i ajudant a crear impactes positius per a les persones i per a la societat, així com a desenvolupar solucions per a la sostenibilitat.

Incorpora contribueix també de manera molt significativa a l'ODS 17 («aliances per assolir els objectius») fomentant la construcció d'aliances entre les entitats del tercer sector i les empreses col·laboradores.

El programa Incorpora: treball en xarxa d’entitats i tècnics

El treball en xarxa de les entitats socials vinculades al programa Incorpora i dels seus tècnics és essencial, ja que el treball col·laboratiu augmenta les possibilitats de cobrir de manera més ràpida i amb qualitat les ofertes laborals que presenten les empreses.

Els tècnics del programa dissenyen itineraris d’inserció personalitzats que reconeixen el potencial de les persones usuàries del programa i en promouen la participació activa, per aconseguir una inserció laboral eficaç. Aconseguir que la persona se senti protagonista del seu progrés i del procés de canvi és fonamental per construir la confiança necessària per a la recerca de feina i augmentar l’autonomia, factors que són clau per a l’èxit de la seva inserció.

«Aconseguir una feina va molt més enllà d'un contracte laboral. El major assoliment del Programa Incorpora és que les persones en situació de vulnerabilitat millorin el seu benestar, ampliïn la seva xarxa social i gaudeixin d'un projecte de vida autònom. I això és possible gràcies a l'aliança entre les entitats socials i el teixit empresarial, units pel compromís de generar impactes positius per a les persones i contribuir a una societat més inclusiva», ha assegurat el subdirector general de la Fundació la Caixa, Marc Simón.

Formació per millorar l’ocupabilitat

El programa impulsa accions formatives, amb la implicació directa de les empreses, per millorar les competències per a l’ocupació de les persones que hi participen. La formació Incorpora ajuda els participants a incrementar les competències tècniques i també les transversals més demanades per les empreses, com ara la flexibilitat, la capacitat de relació, el treball en equip i les competències digitals, totes fonamentals per a un exercici laboral correcte.

En el disseny de la formació es té en compte la demanda que tenen les empreses i la manca de personal en determinats sectors del mercat, cosa que repercuteix en unes taxes d’inserció molt elevades quan els alumnes enllesteixen la fase pràctica del curs.

Els tècnics d’Incorpora, el nexe d’unió entre empreses i les persones que es troben en procés de cerca de feina

Els professionals d’Incorpora són un pilar essencial per al programa per l’atenció personalitzada que ofereixen. Entre les tasques que duen a terme, s’hi inclou la prospecció d’empreses, el disseny i l’acompanyament de les persones tant en els itineraris d’inserció, com en la postcontractació, l’assessorament a les empreses contractants per facilitar l’ajust de les persones a les característiques dels llocs i la tasca de sensibilització per aconseguir la col·laboració de noves empreses amb el programa.

Els tècnics treballen per buscar sortides laborals a persones que realment ho necessiten a través del programa Incorpora. Persones per a les quals un lloc de treball suposa el començament d’una nova vida, una sortida a una situació d’exclusió i una oportunitat per tornar a començar.

L’autoocupació com a via per accedir a una activitat professional

Entre el col·lectiu de persones vulnerables davant de l’ocupació hi ha, també, persones amb perfil emprenedor que es plantegen l’accés a una activitat professional tot creant un negoci propi. Per a aquestes persones, el programa Incorpora disposa de 45 punts d’autoocupació arreu d’Espanya en què, a través de professionals especialitzats, s’ofereix un itinerari personalitzat de suport per desenvolupar un pla de negoci i analitzar-ne la viabilitat per crear l’empresa.

En els sis primers mesos del 2024, la línia d’autoocupació del programa Incorpora ha contribuït a impulsar a Tarragona 28 nous negocis liderats per persones en risc d’exclusió social, fet que suposa un 21,7% més que l’any anterior.

