Junts obre la porta a la «presència» de Puigdemont en el seu Congrés a Calella

Junts obre la porta a la «presència» de l’expresident Carles Puigdemont al Congrés que el partit proposa fer entre el 25 i el 27 d’octubre a Calella (Maresme), segons fonts de la formació.

L’executiva del partit es reunirà dilluns per debatre i aprovar la proposta de reglament del Congrés, elaborada per la permanent de la formació, i que preveu l’elaboració de tres ponències: una sobre estratègia, una altra sobre el model de país, i una última sobre organització.

L’objectiu de Junts, segons l’esborrany de reglament, és esdevenir «el partit independentista de referència» i construir «una alternativa clara al nou govern de base tripartita» definint alhora una «nova estratègia» per rellançar el moviment.

Fonts de Junts indiquen que arran de la pèrdua de la majoria independentista al Parlament i el «trencament» del bloc en el debat d’investidura de Salvador Illa, la formació ha de definir una nova estratègia perquè el moviment torni a ser majoritari i pugui «culminar democràticament» l’1-O.

Junts també advoca per obrir un nou capítol que inclogui la defensa dels «principis, valors i actituds» propis de Catalunya, amb «propostes d’actuació concretes» que no defugin els reptes de la societat, i que ressonin a «la gran majoria de ciutadans».

Per això, consideren que cal comptar «activament» amb totes les persones que es puguin sentir interpel·lades per aquests valors, i que ara mateix no siguin afiliats de Junts. «Cal establir mecanismes que possibilitin la participació de persones més enllà de les costures estrictes del partit», apunten des de la formació.

Segons l’esborrany de reglament del Congrés, les propostes dels documents congressuals redactades pels comitès de ponència s’hauran de donar a conèixer als afiliats el dia 2 d’octubre, prèvia validació de l’Executiva Nacional.

Organització del partit

Serà la ponència d’organització la que determini com es farà la votació de la Direcció del Partit i, així, es formularan les candidatures d’acord amb el que estableixi aquesta ponència. En cas que no sortís aprovada la ponència o no hi hagués cap candidatura escollida, la mesa del Congrés assumiria la direcció del partit durant sis mesos, període durant el qual caldria celebrar un nou congrés extraordinari amb l’únic objectiu d’aprovar l’estructura organitzativa i escollir direcció.

Aquesta mesa serà paritària, i comptarà amb una presidència, dues vicepresidències i sis vocalies. La composició es farà a proposa de la Permanent del partit i s’haurà d’aprovar en una votació amb llista tancada i bloquejada el primer dia de congrés, el 25 d’octubre.

El debat sobre l’estructura organitzativa, durant el Congrés de l’octubre, serà el primer que es farà per «disposar de més temps per preparar les candidatures a escollir». L’objectiu és que les candidatures de la direcció es votin durant el diumenge 27 d’octubre.

Calendari

El Congrés Nacional de Junts es preveu pel 25, 26 i 27 d’octubre a Calella, però abans, aquest mateix dilluns 26 d’agost, l’Executiva Nacional n’haurà de presentar el reglament, debatre’l i aprovar-lo. El 3 de setembre es farà un Consell Nacional Extraordinari per aprovar el reglament, i entre el 5 i 6 de setembre es demanarà la validació del mateix per part dels afiliats.

Entre el 17 i el 30 de setembre s’hauran d’inscriure i escollir els delegats. Més enllà dels del partit, Junts també preveu que puguin participar al Congrés tres delegats de cada partit que ha fet coalició amb Junts, i que puguin participar «amb veu i sense vot» persones independents, no afiliades, però de rellevància nacional, territorial o sectorial, en línia amb la voluntat de la formació d’esdevenir «el pal de paller de l’independentisme».

El 2 d’octubre serà la data en què s’enviaran les ponències als afiliats – i, per tant, es podran veure les propostes sobre com s’ha de definir la direcció i les funcions dels diversos càrrecs-, mentre que per al 23 d’octubre es preveu l’enviament de les ponències transaccionades i les esmenes vives.

Ordre del dia

L’odre del dia del Congrés preveu com a primer punt la proposta i votació de la mesa del Congrés. Després de la benvinguda, s’exposaran els informes de gestió i posteriorment els textos de ponència i procediment de treball. El cinquè punt de l’ordre del dia serà la constitució de les comissions de ponència, mentre que el sisè serà el debat i votació de les emeses en comissió, amb votació final del text en comissió.

Finalment, el plenari votarà les esmenes vives, i a continuació es farà la votació final dels textos de ponència al plenari. D’acord amb els textos aprovats, es presentaran les candidatures, posteriorment es proclamaran els resultats i finalment la nova direcció farà una intervenció.

