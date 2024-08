Els Mossos admeten que «en cap cas» van preveure que Puigdemont tornés a marxar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'informe que els Mossos d'Esquadra han enviat al Tribunal Suprem admet que «en cap cas» van preveure la possibilitat que l’expresident Carles Puigdemont reaparegués breument a Catalunya i tornés a marxar. «S'escapa de tota lògica racional o política», defensa la policia catalana en l’escrit al jutge Pablo Llarena.

Els Mossos diuen que estaven preparats per fer una detenció amb criteris «d’oportunitat i proporcionalitat» i argumenten que l’expresident se’ls va escapar en cotxe i «camuflat» amb una gorra de beisbol aprofitant la «confusió i incertesa» generada. El dron de la policia es va centrar en seguir la comitiva i el col·lapse als canals de comunicació va impedir a l’agent que l’havia vist marxar en cotxe informar en condicions.

L'informe del cos català, signat pel comissari en cap, Eduard Sallent, assegura que en el dispositiu per intentar detenir Carles Puigdemont sempre es va tenir en compte la necessitat de fer l’arrest «de la manera més eficaç i proporcionada possible» per garantir la seguretat de tothom. «La detenció del senyor Puigdemont es va planificar atenent als criteris policials bàsics de congruència, oportunitat i proporcionalitat», apunten en el document, avançat per El Confidencial i al qual ha tingut accés l'ACN.

Així mateix, remarquen que un cop es va veure a l’expresident a la part superior del Passeig Lluís Companys es va «comprovar que estava rodejat de centenars de persones» i que no era «oportú» actuar amb l’ús de la força allà ja que es preveia que després anés cap al Parlament. «El desenvolupament dels fets posteriors posa de manifest que no es va produir aquest desplaçament cap al Parlament, motiu pel qual no es va disposar d’un moment per procedir a la detenció», reconeixen els Mossos.

El cos admet que «en cap cas» van preveure la possibilitat que Puigdemont només reaparegués breument a Catalunya i tornés a marxar. «L'escenari finalment ocorregut escapa a tota lògica racional o política, segons el context i la informació disponibles», assegura la policia catalana en el seu informe.

Així mateix, l'informe destaca -com ja van informar els Mossos en la roda de premsa per valorar el dispositiu- que la seva prioritat era protegir «el bé jurídic del normal funcionament de les institucions democràtiques i representatives», és a dir, la celebració del ple d'investidura. Segons el text, l'objectiu de garantir «el desenvolupament normal» del debat es va aconseguir perquè «no es va produir cap ingerència que afectés a l'activitat parlamentària ni a cap dels diputats».

Puigdemont va marxar amb una gorra

Segons consta en l’informe remès al Suprem, Puigdemont no va seguir la comitiva de polítics i membres de la societat civil cap al Parlament, sinó que va pujar a un vehicle «conduït per una dona», després de trencar les brides de les tanques i «camuflar la seva identitat desprenent-se de l’americana i posant-se una gorra de beisbol».

En paral·lel, la comitiva fa acostar-se al Parlament i van voler fer-ho per la porta 6, on «la pressió i les accions dels manifestants van ser de tal virulència que es va autoritzar l’ús de gas». A més, també es va «violentar» la porta 4 i un grup de manifestants van entrar al Parc de la Ciutadella.

Els Mossos argumenten que aquesta situació d’enfrontaments va provocar que «l’atenció dels policies se centrés en aquest punt» i que l’agent que estava seguint el cotxe de Puigdemont «no pogués accedir al canal de comunicacions a través de la seva emissora».

En resum, els Mossos consideren que la fugida de Puigdemont en cotxe «va ser facilitada per diverses accions organitzades amb la finalitat de distreure l’atenció policial»: simulant un desplaçament amb la comitiva, i en intents d’accedir per la força al recinte. Segons el cos, això va provocar una situació de «confusió» i «incertesa» en els comunicacions dels agents.

Col·lapse en les comunicacions de Mossos

El cos detalla que des de primera hora del dia 8 d'agost va observar com s'instal·laven tanques metàl·liques d'aproximadament un metre d'alçada al Passeig Lluís Companys per fixar un perímetre límit a l'acte. A la part posterior de l'escenari, a més de les tanques, s'hi van enganxar unes lones negres que «impedien tenir una visió de l'interior» i dues carpes tapades lateralment «amagaven completament l'interior».

Quan la policia catalana va copsar els primers moviments al carrer Trafalgar -a dos quarts de nou del matí-, es va activar el dron i, 25 minuts després, va aparèixer Carles Puigdemont, que es va veure envoltat per una «multitud de persones a mode de càpsula de seguretat» fins a l'escenari.

L'expresident va entrar llavors al perímetre i va pujar a l'escenari. Quan va acabar la seva intervenció, va entrar a una de les carpes de la part posterior. Un agent de Mossos observa llavors com puja al cotxe blanc amb una cadira de rodes al copilot acompanyat per Turull. Intenta comunicar-se pel canal de Mossos, però estava ocupat «transmetent diverses comunicacions per part d'altres efectius policials» i truca al seu superior per telèfon.

«És rellevant destacar la impossibilitat que va tenir l'agent de comunicar a través de l'emissora el que estava observant», recull el document, una circumstància que va provocar que el Centre de Coordinació no estigués informat de la ubicació real de l'expresident i se centrés en seguir la comitiva dels polítics caminant pel Passeig Lluís Companys en direcció a l'entrada del Parc de la Ciutadella. De fet, una vegada Puigdemont acaba la intervenció, el dron canvia la visió i passa a oferir imatges dels polítics: «els efectius policials no disposen de la informació de l'agent que ha perseguit l'expresident i creuen que Puigdemont estava entre tots aquests polítics».

L'agent, mentrestant, va perseguir a peu el vehicle de Puigdemont i es va confondre «per la tensió del moment» i va informar erròniament del model -un Peugeot i no un Honda HRV. Tampoc va poder detallar amb exactitud la matrícula, sinó que en va oferir una lectura parcial. En un moment, el semàfor es posa en verd, el cotxe segueix la marxa i mosso li perd la pista. «La informació va ser comunicada al Centre de Coordinació per buscar un Peugeot amb les tres lletres, sense que aquest fos localitzat». L'explicació coincideix amb el que ja van explicar els responsables del cos en la roda de premsa l'endemà dels fets.

Diversos itineraris per traslladar Puigdemont a la Ciutat del a Justícia

Els Mossos d'Esquadra recullen en l'informe que es van plantejar dos escenaris, un en què Carles Puigdemont pretengués accedir al Parlament uns dies abans del ple i un segon en què hi volgués entrar el mateix dia del debat. En tots dos casos, la premissa per a la organització policial tenia per objectiu garantir el ple i detenir l'expresident si tornava. En el mateix informe qualifiquen l'amenaça que suposaven els col·lectius independentistes per a la celebració del ple de «molt alta» i de «moderada» la del sector constitucionalista.

En cas que es fes efectiva la detenció, el cos tenia planificades «tres possibles sortides» de la zona i «diversos itineraris» per traslladar Puigdemont amb un vehicle de paisà -escortat per dos vehicles del GEI- fins a la Ciutat de la Justícia. També asseguren que tenien planificat un eventual trasllat a Madrid per posar-lo «a disposició del Tribunal Suprem» i van reservar, fins i tot, nits d'hotel perquè els agents poguessin descansar.

