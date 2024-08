Rull assegura que va autoritzar una inspecció al Parlament per «seguretat» però no «per detenir algú»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Parlament, Josep Rull, replica als Mossos que va autoritzar que s'inspeccionés la cambra per motius de «seguretat» però en cap cas «per detenir ningú». Rull diu que van rebre fins a tres peticions d'escorcoll en una situació «totalment inhabitual», però que fins que no els van comunicar que «l'objectiu» era garantir que no hi hagués cap explosiu «no es va autoritzar».

«Només amb aquest objectiu i no amb cap altre perquè, evidentment, si s'havia de fer per detenir algú no estava disposat a acceptar-ho», afirma. El president també qualifica «d'inacceptable» l'informe policial enviat al Tribunal Suprem perquè «qüestiona la professionalitat» dels treballadors de la cambra i anuncia que presentarà una queixa al Govern.

L'informe que els Mossos d'Esquadra han enviat al Suprem afirma que Rull va posar impediments per inspeccionar l'interior del Parlament. Segons l'atestat, els agents van poder fer un escorcoll hores abans de la investidura però no el dia abans, tal i com havien demanat.

Aquest divendres, Rull ha respost a aquestes acusacions assegurant que sí que va permetre l'escorcoll de la cambra; però només quan se li va comunicar que «l'objectiu» era comprovar que no hi havia artefactes explosius a l'interior.

El president del Parlament ha dit que va rebre tres peticions d'inspecció però que només es va permetre quan els van dir que aquest era el motiu. «Era absolutament lògic i adequat i es va autoritzar a les 6. Només amb aquest objectiu i no amb cap altre», ha afegit. En aquest sentit, ha dit que si la voluntat era «detenir algú» no estava «disposat a acceptar-ho».

«Imprecisions»

D'altra banda, Rull ha manifestat la seva «perplexitat» i «preocupació» pels «termes» en què està redactat l'informe. Sobre això, ha dit que hi ha elements que «simplement no són certs, d'altres que tenen imprecisions i en altres s'entra en terrenys que són inacceptables».

En aquest sentit, Rull ha afirmat que no és acceptable que es «qüestioni» la professionalitat i el «rigor» dels treballadors del Parlament. «És una línia vermella que no estic disposat que es traspassi. És inacceptable que es facin valoracions sobre la seva posició política o ideològica», ha afegit.

A més, ha dit que «no té massa sentit» que es facin valoracions «de naturalesa política» sobre les pretensions dels grups parlamentaris: «No sembla lògic en un informe policial».

Amb tot, Rull ha dit que el seu «capteniment» era conegut i que com a president de la cambra tenia dos objectius. Per una banda, que tots els diputats fossin presents al debat d'investidura «inclòs el president Puigdemont». Això incloïa que «pogués exercir plenament els seus drets com a diputat i pogués ser dins el Parlament».

Per l'altra, que «un cop dins, es garantís al seva seguretat i no pogués ser detingut». «No cal un informe policial per subratllar el meu capteniment», ha insistit. Per tot plegat, ha dit que traslladarà una queixa formal al Govern.

Sobre la reflexió de lideratges que ha plantejat l'expresident Quim Torra, s'ha limitat a dir que «l'independentisme necessita posar en valor tots els seus lideratges». «I subratllo: Tots», ha afegit.

Més d'un miler de participants

Rull ha fet aquestes declaracions a l'acte de cloenda de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada, al Conflent (Catalunya del Nord) on s'han lliurat els Premis Canigó. La intervenció del president del Parlament ha tancat la seva 56a edició amb un total de 1.107 participants, 521 dels quals alumnes.

