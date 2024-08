Puente, sobre el caos ferroviari: «Només m'ha faltat escoltar que amb Franco els trens anaven millor»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha respost a les crítiques del caos ferroviari «Només m'ha faltat escoltar que amb Franco els trens anaven millor». Ho ha dit aquest divendres en una sessió extraordinària a la comissió de Transports i Mobilitat Sostenible al Senat.

Puente ha defensat que el transport viu «el millor moment de la història» i que «té uns nivells de creixement que no té cap altre, ni en països de l'entorn» i ho ha exemplificat en què el tren representa el 75% dels trajectes entre Madrid i Barcelona per davant de l'avió. D'altra banda, el ministre ha afirmat que la fiabilitat de la sèrie Avril 106 de Talgo «està lluny» en comparació amb altres combois que circulen per la xarxa ferroviària.

El titular de Transports i Mobilitat Sostenible ha precisat que la mitjana d'incidència d'altres combois és de mitjana cada 20.000 quilòmetres. Alhora, ha detallat que la problemàtica d'aquestes unitats de Talgo es troben en el «material motor» que suposa problemes de frens, en la tracció i l'accessibilitat, entre d'altres. Per tot plegat, ha anunciat dues noves accions per «danys i prejudicis» contra Talgo que es troben «en fase d'estudi».

Puente ha especificat que aquestes denúncies se sumen a la penalització ja iniciada. El ministre ha detallat que la impuntualitat a l'agost d'aquests vehicles és del 80% «per sobre de la resta que no supera el 25%». Alhora, ha concretat que els 22 nous vehicles d'aquesta sèrie, que han suposat el «8% del total del servei prestat per Renfe», la puntualitat ha estat del 40%, «36 punts percentuals menys que la mitjana de serveis comercials».

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible ha informat que inicialment la meitat de la sèrie 106 de Talgo «s'han immobilitzat». Óscar Puente ha enumerat algunes mesures per «revertir la situació» com ara obrir un torn de nit a l'empresa Tarvia que ha permès «recuperar 8 dels 11 combois» fora de servei, per tant, n'hi ha 18 de 22 en circulació. També ha esmentat que «s'ha desplaçat» personal de Renfe per fer tasques de gestió i operació, per tal que hi hagi persones «expertes», ja que, segons ha dit, s'ha detectat que Talgo «durant un temps ha subcontractat personal que no tenia la qualificació necessària per atendre amb la màxima eficiència».

El titular de la cartera de Transports ha subratllat que «se seguirà prestant el servei», encara que ha admès que hi pugui haver més «afectacions» en el futur. Tanmateix, Puente ha remarcat que «és millor» que hi hagi aquests combois circulant que no ho facin.

Et pot interessar